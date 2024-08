ANSA. Disposta ad Ascoli Piceno l’ispezione cadaverica sul corpo del piccolo Tobi, il bimbo di 3 anni, di origine nigeriana, che ieri pomeriggio è sfuggito al controllo dei genitori mentre giocava nel cortile di casa a Spinetoli e poi è stato trovato morto in un canale irriguo a circa 400 metri di distanza.

Sulla vicenda un fascicolo è in fase d’iscrizione, un atto funzionale agli accertamenti, senza ipotesi di reato da parte della Procura di Ascoli e il pm Gabriele Quaranta ha disposto l’ispezione cadaverica, che sarà eseguita a breve e a cui potrebbe seguire un autopsia, se verrà ritenuta necessaria.

Per ora la salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Spinetoli, della Compagnia di San Benedetto del Tronto, i genitori, tra cui la madre che è in stato di gravidanza, hanno perso di vista il figlioletto verso le 18: il bimbo stava giocando nel cortile del casolare di campagna limitrofo alla Salaria, recintato ma con alcune aperture, quando è sparito.

Subito è partita dalla famiglia la denuncia di scomparsa e sono iniziate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco. Anche il vicinato si è prodigato nelle ricerche che si sono subito concentrate nell’invaso d’acqua, un canale per l’irrigazione presente nelle vicinanze e profondo circa un metro e mezzo. Una mezz’ora dopo il corpicino di Tobi è stato notato in acqua nel canale, dove evidentemente era scivolato, da due persone, tra cui un medico, all’altezza di una cantina vinicola; sono stati avvisati i soccorritori che si trovavano nelle vicinanza e sono iniziate lunghe manovre per tentare di rianimare il bimbo che versava già in condizioni disperate. Sul posto anche i carabinieri e sanitari del 118: era stata allertata l’eliambulanza per un eventuale trasporto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona ma nel frattempo il piccolo è deceduto e l’eliambulanza è stata fatta rientrare. Ora sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia e lo stato dei luoghi in cui si è verificata.

