Foggia, 26 agosto 2024 – Questa mattina, la città di Foggia ha dato l’ultimo saluto a Enrico Santaniello, in una cerimonia sobria e sentita che si è svolta nella chiesa Sant’Antonio di Via Smaldone. La chiesa, gremita di familiari, amici e cittadini, ha offerto uno spazio di raccoglimento e commozione per onorare la memoria di Santaniello, una figura rispettata e amata nella comunità.

Enrico Santaniello, 71 anni, esponente del centrodestra foggiano, già consigliere regionale pugliese ed ex assessore regionale di Forza Italia (urbanistica), era nato a Napoli per poi trasferirsi nel capoluogo dauno. E’ stato medico dell’aeronautica militare. Ex presidente del Consiglio Provinciale di Foggia, è stato anche candidato sindaco nel 2009.

I familiari di Enrico Santaniello hanno espresso gratitudine a tutti coloro che sono intervenuti per sostenere e condividere il loro dolore in questo momento difficile.