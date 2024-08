FOGGIA – Investita poco fa una persona in zona Corso Roma a Foggia. Da alcune indiscrezioni pare che il conducente del mezzo sia fuggito senza prestare soccorso.

Un pirata della strada con un’auto nera avrebbe investito un ragazzo in motorino a Corso Roma incrocio con via Figliolia ed “è scappato sgommando”, come indicato da alcuni testimoni.

Il ragazzo sullo scooter ha battuto la testa sull’asfalto e alcuni passanti hanno chiamoato il 118. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

“Ti prego di diffondere il più possibile in modo che questo delinquente sia identificato e sia denunciato anche per omissione di soccorso”, scrive un cittadino sul gruppo Foggia Attiva.