Il 3 settembre alle ore 18:00 l’artista Jack Poliseno riesumerà la sua opera #40powerslave seppellita l’11 settembre 2022. La tela delle dimensioni di 140×140 centimetri è la reinterpretazione della copertina Powerslave degli Iron Maiden.

La performance artistica denominata diorama temporale è un omaggio al 40° anniversario dell’album degli Iron Maiden. Un nuovo progetto del poliedrico artista troiano che ha l’obiettivo di avvicinare sempre più gente alla musica, all’arte e creare un connubio artistico fra due mondi totalmente opposti fra loro, quello della musica rock (o classic metal, nel caso dei Maiden) e quello dell’arte e cultura romanica di cui la cattedrale di Troia è fulgido esempio.

Poliseno, attraverso la tecnica della fusion art, reinterpreta le copertine degli album del gruppo britannico (disegnate dall’artista Derek Riggs) in chiave “troiana”, ricreando le ambientazioni e le atmosfere delle copertine attraverso paesaggi, luoghi e spazi della città di Troia.

Powerslave è il quinto album in studio della band e la copertina contiene chiari riferimenti alla cultura egizia. Pubblicato il 3 settembre 1984, inserito tra i cento album più influenti della storia del rock, ritenuto da pubblico e critica il miglior album della band, è stata la base di partenza di tutto il progetto artistico di Jack: ridisegnare la copertina dell’album inserendo la cattedrale, creando l’immagine di una struttura frutto della fusione tra linee architettoniche ed artistiche egizie e romaniche.

Dunque, l’opera seppellita l’11 settembre 2022 sarà riesumata il 3 settembre prossimo, giorno in cui l’album Powerslave compirà 40 anni. L’intera performance della “sepoltura” è stata trasmessa in diretta streaming sul profilo Instagram di Jack, tuttora visibile tra i suoi reel video. La performance vuole essere un tributo al mondo dell’archeologia, una “riproduzione in scala ridotta” (solo dopo due anni) di un ritrovamento artistico, di un prezioso reperto egizio dopo millenni di sepoltura sotto la sabbia, e per questo denominato diorama temporale.

Jack ci dà appuntamento al 3 SETTEMBRE 2024 dalle ore 18:00 in diretta streaming sui canali social Facebook e Instagram @jackpoliseno per la “riesumazione” dell’opera 40 Powerslave. Chissà cosa sarà successo alla tela sotterrata per due anni, ma come ha affermato lo stesso Jack, “sarà madre natura a completare questa mia nuova opera”.