FOGGIA – Il Gargano è una delle aree più selvagge della Puglia, in provincia di Foggia. I suoi faraglioni bianchi, le alte scogliere e le spiagge lambite dal mare blu sono un marchio di fabbrica del promontorio pugliese.

Ecco le 10 migliori spiagge del Gargano, le più incontaminate di questa affascinante area della Puglia, con consigli pratici su come raggiungerle, i servizi disponibili e le attività da non perdere.

Baia delle Zagare, Mattinata

Questa baia, anche conosciuta come Baia dei Mergoli, è celebre per i suoi imponenti faraglioni e le acque cristalline ed è una delle perle del Gargano.

È accessibile solo via mare, o percorrendo un sentiero tortuoso, e ciò la ammanta di un’atmosfera esclusiva e riservata.

È considerata forse la spiaggia più bella di Mattinata, perché da questa località è possibile noleggiare una barca o partire per un tour organizzato che include spesso la visita di altre calette nascoste lungo la costa.

Una volta arrivati, si è accolti da una spiaggia di ciottoli bianchi e acque trasparenti, ideali per lo snorkeling e l’immersione tra i fondali ricchi di fauna marina.

Spiaggia di Vignanotica, Vieste

Nota per le sue scogliere bianche e le grotte nascoste, Vignanotica è il paradiso degli amanti dello snorkeling e delle escursioni in barca: le grotte marine nascoste sono accessibili solo via mare e rappresentano un’attrazione imperdibile per chi pratica immersioni.

Per raggiungere la spiaggia, è necessario percorrere un sentiero immerso nella macchia mediterranea che offre viste spettacolari prima di arrivare a destinazione.

Vignanotica è una delle più belle spiagge libere del Gargano e conserva un’atmosfera tranquilla e poco affollata, la rena è composta da minuscoli ciotolini bianchi.

Qui necessario munirsi di acqua e cibo per un’intera giornata di mare perché i servizi sono davvero limitati.

Spiaggia di Pizzomunno, Vieste

Caratterizzata dal famoso monolito di Pizzomunno, questa spiaggia di sabbia di Vieste, uno dei paesi del Gargano sul mare più visitati, è ideale per le famiglie, grazie alla sua sabbia dorata e ai numerosi servizi disponibili. Il monolito, alto più di 25 metri, è uno dei simboli più riconoscibili di Vieste e offre uno sfondo spettacolare.

La Spiaggia di Pizzomunno, probabilmente la più bella di Vieste, è facilmente accessibile e ben attrezzata con stabilimenti balneari che offrono ombrelloni, lettini e aree gioco per bambini.

L’acqua bassa e calma la rende sicura per i piccoli nuotatori, mentre i più grandi possono godere di sport acquatici come il pedalò e il windsurf.

Inoltre, la vicinanza al centro città permette di combinare una giornata di mare con le attrazioni turistiche e gastronomiche e scoprire cosa vedere a Vieste.



Spiaggia di Manaccora, Peschici

La Spiaggia di Manaccora è una grandissima spiaggia a ferro di cavallo adagiata tra due formazioni rocciose, non lontana da Peschici.

Se ti stai chiedendo quali sono le spiagge più belle del Gargano, questa è una di esse. La località è molto affollata, attrezzata con lidi, servizi, ristoranti e chioschi, non manca nulla.

Tra un bagno e un tuffo è anche possibile visitare, a ovest della spiaggia, un sito archeologico risalente alla media età del Bronzo aperto al pubblico, la Grotta degli Dei.

Inoltre, non troppo lontano, ci sono i trabucchi utilizzati dai pescatori in epoche antiche, oggi in alcuni casi recuperati e adibiti a ristorante.

Baia di Peschici, Peschici

La grande baia di Peschici, o Marina di Peschici, si adagia ai piedi del borgo omonimo, arroccato su uno spettacolare spuntone di roccia.

E’ sicuramente una delle località più belle del Gargano e qui è possibile trovare lidi attrezzati, servizi, ristoranti e tante attrazioni per bambini.

Ci sono anche tratti di spiaggia libera per una sosta al mare più veloce se volete poi scoprire cosa vedere a Peschici.

Presso la baia c’è anche il terminal dei traghetti che partono alla volta delle vicine Isole Tremiti.

Cala della Sanguinara, Vieste

La Cala della Sanguinara, è un’insenatura nascosta dalla vegetazione fra le rocce del promontorio pugliese.

È accessibile solo via mare, unica e lontana dalle rotte turistiche più battute, per questo è necessario portare con sé tutto il necessario per una giornata al mare, inclusi cibo e acqua, poiché non sono presenti servizi di alcun tipo.

La spiaggia è forse uno dei punti dove il mare è più bello sul Gargano, vale sicuramente la pena fare un piccolo sacrificio per raggiungerla e rinunciare alle comodità per godere di una vista splendida.

Spiaggia di San Felice, Vieste

La Spiaggia di San Felice è celebre per il suo impressionante arco naturale che attira numerosi fotografi e amanti della natura ogni anno, desiderosi di immortalare la bellezza di questo paesaggio.

L’arco di San Felice, scolpito naturalmente nel corso dei millenni, è uno sfondo unico per la sua baia, facilmente accessibile a piedi, provvista di diversi servizi, tra cui noleggio ombrelloni e lettini.

Per gli avventurieri, è possibile esplorare le aree circostanti l’arco, scoprendo piccole grotte e insenature nascoste.

Baia di Campi, Vieste

La Baia di Campi, situata lungo il tratto di costa tra Vieste e Pugnochiuso, si distingue per le acque cristalline e per i fondali marini eccezionalmente ricchi di biodiversità, caratteristiche che rendono questa una delle zone più belle del Gargano.

Immersi nelle acque della Baia di Campi, i visitatori possono osservare una varietà di specie marine, da pesci colorati a coralli vivaci, rendendo ogni immersione un’avventura esplorativa unica.

È utile portare con sé attrezzature da snorkeling per non perdere l’opportunità di esplorare questo ecosistema sottomarino. Di fronte alla baia è possibile scorgere il panorama dell’Isola dei Gabbiani.

Spiaggia di Mattinatella, Mattinata

La Spiaggia di Mattinatella, meglio conosciuta come Fontana delle Rose, è un incantevole tratto di costa che offre ai visitatori sia la possibilità di godere di una spiaggia libera sia di stabilimenti balneari ben attrezzati.

Questo tratto di costa, tra le 10 spiagge più belle della mappa del Gargano, è composto da sabbia fine e dorata, acque trasparenti e rinfrescanti e offre spettacolari tramonti rosati.

I visitatori possono scegliere di rilassarsi sotto un ombrellone o partecipare a varie attività acquatiche come il pedalò e il kayak.

Gli stabilimenti offrono tutti i comfort necessari per una giornata al mare, inclusi bar e ristoranti dove è possibile gustare piatti tipici locali con vista sul mare.

Spiaggia di Levante, Rodi Garganico

Sul versante nord del promontorio, si trova Rodi Garganico, non lontano dal Lago di Varano. La spiaggia di Levante si estende per ben 4 km ad est del comune di Rodi, in direzione San Menaio ed è una zona ben riparata dai venti.

Le sue acque sono sabbiose, basse e poco mosse, grazie alla protezione che offre il porto cittadino, nelle vicinanze.

Questa spiaggia, tra le più belle di Rodi Garganico, è molto ampia e dotata numerosi stabilimenti balneari, è vicina al centro per una passeggiata serale tra le pittoresche stradine della città.

Dove andare al mare al Gargano con i mezzi pubblici

Raggiungere alcune spiagge del Gargano può rivelarsi una vera caccia al tesoro. Alcune infatti sono accessibili solo via mare, altre sono raggiungibili con i mezzi pubblici, vediamo quali:

Baia delle Zagare: la più famosa di tutte, nonché la più esclusiva.

Per visitare la spiaggia sarà necessario soggiornare in uno degli hotel che la sovrastano sulla scogliera o ritirare un pass presso il comune di Mattinata (ne vengono distribuiti solo poche decine al giorno!).

Per arrivarvi in circa 45 minuti è possibile prendere il bus 661 da Vieste, scendere alla fermata BV Zagare e proseguire a piedi per circa 30 minuti.

Spiaggia di Pizzomunno: la spiaggia è vicinissima al centro cittadino, raggiungibile in 7 minuti con il bus 774 Piazzale Europa a Vieste, fino al lungomare E.Mattei.

Baia di Campi: prendere il bus 911 da Vieste fino alla fermata Baia di Campi, proseguire a piedi per 450 metri.

Rodi Garganico: la stazione di Rodi Garganico si trova proprio di fronte alla spiaggia di levante. Raggiungerla da Foggia in treno è semplicissimo e senza cambi, con un viaggio di 1 ora e 30 minuti.

