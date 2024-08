Manfredonia. Di Staso informa il Prefetto: "Presunte Irregolarità nella Gestione del Comandante della Polizia Locale*

Manfredonia, 26 agosto 2024 – Si intensificano le tensioni all’interno del Consiglio Comunale di Manfredonia a seguito della recente delibera emanata dalla Giunta Comunale il 13 agosto 2024. La delibera, contrassegnata dal numero progressivo 11, ha come oggetto l’”utilizzo condiviso del comandante della Polizia Locale del Comune di Mattinata”, e sta suscitando numerose polemiche e interrogativi sulla regolarità delle procedure adottate.

L’avvocato Vincenzo Di Staso, consigliere comunale di Manfredonia della lista civica “Strada Facendo”, ha inviato una formale comunicazione al Prefetto di Foggia, portando all’attenzione dell’Ufficio Territoriale del Governo una serie di presunte irregolarità legate alla delibera in questione.

La delibera, come sottolineato da Di Staso, fa riferimento a un presunto “termine della convenzione stipulata con il comune di Mattinata per l’utilizzo condiviso del proprio comandante presso il comune di Manfredonia”. Tuttavia, il documento allegato alla delibera, che dovrebbe rappresentare lo schema di convenzione, risulta privo di sottoscrizioni, data e altri elementi essenziali, sollevando dubbi sulla sua effettiva esistenza e validità.

Secondo quanto denunciato da Di Staso, l’intera operazione sembra basarsi su “accordi informali” tra le due amministrazioni comunali, con criteri di scelta del comandante e modalità di impiego presso il Comune di Manfredonia altrettanto informali e non adeguatamente documentati. Questo aspetto appare particolarmente problematico se si considera che l’amministrazione comunale di Manfredonia è stata soggetta a scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) con Decreto del Presidente della Repubblica il 22 ottobre 2019. In tale contesto, l’adozione di decisioni amministrative basate su criteri poco trasparenti è motivo di forte preoccupazione.

Un altro punto critico evidenziato nella comunicazione riguarda la figura del comandante della Polizia Locale. Storicamente, tale ruolo è stato ricoperto da personale inquadrato nella categoria professionale D, un livello che richiede qualifiche specifiche. Di Staso denuncia che, nonostante la presenza di dipendenti qualificati all’interno del corpo di Polizia Locale di Manfredonia, la Giunta ha optato per un comandante preso “in prestito” dal Comune di Mattinata con un profilo professionale inferiore.

La decisione ha comportato anche un impegno di spesa di € 7.493,00 per un periodo di quattro mesi, durante i quali il comandante “in prestito” presterebbe servizio solo due giorni a settimana. Questo, secondo Di Staso, rappresenta un utilizzo inefficiente delle risorse finanziarie comunali, soprattutto in considerazione del rigido piano di riequilibrio pluriennale sotto la vigilanza della Corte dei Conti a cui il Comune di Manfredonia è sottoposto.

Ulteriore elemento di contestazione riguarda l’assenza di un passaggio fondamentale nell’approvazione della convenzione per l’utilizzo del comandante: il necessario via libera da parte del Consiglio Comunale. Di Staso segnala che tale approvazione preventiva è stata completamente omessa, senza alcuna giustificazione né menzione di una eventuale ratifica successiva da parte dell’organo consiliare.

Di Staso ha quindi richiesto al Prefetto di Foggia di esaminare con attenzione il provvedimento della Giunta Comunale di Manfredonia, vagliando i profili di illegittimità sollevati. La lettera dell’avvocato sottolinea la necessità di adottare i provvedimenti opportuni per garantire la trasparenza e la legittimità delle decisioni amministrative, in un contesto dove la legalità dovrebbe essere particolarmente tutelata.

Rimane ora da vedere quale sarà la risposta del Prefetto e se le autorità competenti decideranno di intervenire su una questione che rischia di acuire ulteriormente le tensioni politiche e amministrative all’interno del Comune di Manfredonia.

