MANFREDONIA (FOGGIA) – “𝐀𝐋 ππ‘π„π π„π“π“πŽ πƒπˆ π πŽπ†π†πˆπ€

𝐀𝐋 π’πˆππƒπ€π‚πŽ πƒπˆ πŒπ€ππ π‘π„πƒπŽππˆπ€

𝐀𝐋 ππ‘π„π’πˆπƒπ„ππ“π„ 𝐃𝐄𝐋 π‚πŽππ’πˆπ†π‹πˆπŽ π‚πŽπŒπ”ππ€π‹π„

𝐀𝐋 π’π„π†π‘π„π“π€π‘πˆπŽ 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 π‚πŽπŒπ”ππ„ πƒπˆ πŒπ€ππ π‘π„πƒπŽππˆπ€

loro sede c/o pec e/o protocollo

Oggetto: πˆππ“π„π‘π‘πŽπ†π€π™πˆπŽππ„ π’π”πˆ ππ„ππˆ πˆπŒπŒπŽππˆπ‹πˆ πƒπˆ πŒπ€ππ π‘π„πƒπŽππˆπ€ (con risposta scritta e orale)

Con la presente il Consigliere Comunale Capogruppo (Fratelli d’Italia Giorgia Meloni) Giuseppe Marasco

CH I E D E

Al SINDACO o suo delegato assessore al Patrimonio ed agli Uffici competenti di fornire in forma scritta e orale copia dell’inventario di tutti i beni immobili, urbani ed extraurbani, di proprietΓ dell’ente Comunale, ed in particolare:

l’elenco di tutti gli immobili concessi a terzi sia a titolo oneroso che gratuito, nonchΓ© gli atti amministrativi aggiornati che regolano i suddetti rapporti;

l’elenco degli immobili di cui il Comune risulti locatario, la loro destinazione, i relativi canoni di affitto e i contratti che regolano i suddetti rapporti; l’elenco degli immobili agibili e di quelli considerati non agibili, di quelli che possono essere considerati di valore storico e quindi beneficiare di progetti di riqualificazione come previsto da PNRR.

Di tutti i progetti di, ripristino, riqualificazione, ampliamento, ri-destinazione, alienazione, acquisizione immobiliare con relativi progetti e oneri di spesa.

L’elenco di tutte le aree verdi di proprietΓ del Comune ed altresΓ¬ di quelle di proprietΓ del demanio, con relativi canoni di affitto ed eventuali spese di manutenzione (ad esempio sfalcio, bonifica, derattizzazione).

Ritengo infatti che conoscere l’esatta entitΓ delle varie componenti del patrimonio Comunale, delle spese e delle entrate ad esse relative nonchΓ© dei programmi di manutenzione con o senza richiesta di fondi costituisca un diritto-dovere di ogni Consigliere Comunale, il quale, per poter svolgere il suo mandato, ha la necessitΓ di ottenere le suddette informazioni;

Ritengo inoltre che la ricognizione del patrimonio immobiliare del nostro Comune e la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello stesso rappresenti uno degli aspetti piΓΉ importanti dell’attuazione del principio di trasparenza amministrativa ed economica nella gestione della β€œcosa pubblica”.

A tal proposito ricordo che l’articolo 30 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, numero 33, inerente a β€œObblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio” prescrive che: β€˜Le pubbliche amministrazioni pubblichino le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchΓ© i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti”, mentre ad oggi, nell’apposita sezione web istituzionale dedicata ad β€˜Amministrazione Trasparente’, alla voce Beni immobili e gestione patrimonio non risulta pubblicato alcun documento, in violazione, peraltro, dell’obbligo di rendere pubblici i suddetti dati in ossequio alla normativa sulla trasparenza e sull’anticorruzione.

Con le piΓΉ ampie riserve di legge, in fede firma:Β il consigliere comunale Giuseppe Marasco”.