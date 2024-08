Anno 1999. A Manfredonia arriva un fantomatico personaggio che millanta di essere Bonifacci, regista e produttore, che avrebbe girato un film a Manfredonia.

In due settimane riesce a gabbare in pratica tutta la popolazione. Non solo cittadini ed esercenti. Anche politici locali e forze dell’ordine non si accorsero che in realtà si trattava di altra persona.

La vicenda ha ispirato il film “I nostri passi diversi”, proiettato la sera del 25 agosto allo Sporting Club di Siponto.

Girato interamente a Manfredonia, il film, prodotto da Daniele Baldacci per Blu Cinema TV, regia di Alberto Bennati, narra questa vicenda che, sebbene leggermente rivisitata, mostra una Manfredonia che vuole essere viva, ma che finisce per rivelarsi vulnerabile e che, ancora oggi, resta ferita nell’orgoglio.

Video interviste a: Mariella La Forgia – Consigliera Sporting Club Siponto

Daniele Baldacci – Produttore del film

Gigi Giuffrida – Attore, responsabile delle locations e del cast artistico del film.

Riprese, montaggio e voce fuori campo: Salvatore Clemente