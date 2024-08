Monte Saraceno, 25 agosto 2024 – Una giornata di sole e mare stava per trasformarsi in tragedia, quando un giovane turista di origine indiana, di circa dieci anni, ha accusato un malore improvviso mentre si trovava sulla spiaggia libera di Monte Saraceno, una delle mete più amate della costa garganica. Grazie all’intervento tempestivo di alcuni sanitari del 118 presenti sul lido, il peggio è stato evitato.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30 del mattino, in un momento in cui la spiaggia era già affollata di bagnanti. Il bambino, che stava giocando tranquillamente, ha improvvisamente mostrato segni di malessere, attirando l’attenzione dei presenti. La situazione è apparsa subito critica, tanto da richiedere l’intervento dei bagnini della zona, i quali, con grande prontezza, hanno allertato i soccorsi.

Tra i bagnanti presenti in spiaggia c’erano anche due soccorritori del 118, un uomo e una donna, quest’ultima infermiera, che senza esitazione sono accorsi in aiuto del giovane. I due, con esperienza e sangue freddo, hanno immediatamente preso in carico il bambino, mettendolo in sicurezza e valutando i suoi parametri vitali. Nonostante la criticità della situazione, sono riusciti a stabilizzarlo con l’aiuto di una bombola di ossigeno, nel tentativo di alleviare il suo stato di malessere.

Nel frattempo, è stata chiamata l’automedica della postazione di Mattinata, che è giunta sul posto in pochi minuti, guidata dalla dottoressa Magno, nota per la sua competenza e professionalità. L’équipe medica ha subito preso in carico il paziente, valutando la necessità di un trasferimento urgente all’ospedale. Nonostante il miglioramento delle condizioni del ragazzo, la dottoressa ha deciso di trasferirlo per ulteriori accertamenti presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Il bambino è stato trasportato in ambulanza, sempre sotto l’attenta supervisione della dottoressa Magno e del suo team. Grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrata da tutti i soccorritori coinvolti, la situazione è stata gestita con estrema efficacia, evitando possibili complicazioni.