VIESTE (FOGGIA) – Un tragico incidente stradale si è verificato oggi sulla Strada Provinciale che collega Vieste a Peschici, una delle arterie principali del Gargano, nota anche per la pericolosità di alcune sue curve. Il sinistro ha coinvolto una moto, su cui viaggiavano due persone, causando la morte di uno dei passeggeri, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elisoccorso in un ospedale specializzato. La vittima sarebbe uno chef di un ristorante di Peschici, in moto con la sua compagna.

L’incidente è avvenuto tra Cala lunga e il Gusmay in un tratto di strada noto per la sua pericolosità, caratterizzato da curve strette. Da raccolta dati, un’auto avrebbe superato un camion per poi impattare frontalmente con la motocicletta. La moto, dopo aver perso aderenza, è stata catapultata fuori dalla carreggiata.

Immediatamente dopo l’incidente, alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, constatata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il ferito, che presentava traumi multipli, in un centro specializzato.

L’altro passeggero della moto, purtroppo, è stato dichiarato deceduto sul luogo dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.