Edizione n° 5805

BALLON D'ESSAI

TRAGEDIA // Foggia, presidio in piazza Giordano per ricordare Hayat Fatimi: “La vita delle donne va difesa”
26 Agosto 2025 - ore  11:43

CALEMBOUR

BIMBO // Margherita di Savoia: bimbo si perde sul lungomare, la Polizia lo ritrova
26 Agosto 2025 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Abbandono rifiuti, in 67 giorni oltre mille violazioni rilevate dalle telecamere

DATI Abbandono rifiuti, in 67 giorni oltre mille violazioni rilevate dalle telecamere

Numeri che confermano come il fenomeno rappresenti ancora una piaga per l’ambiente

Abbandono rifiuti, in 67 giorni oltre mille violazioni rilevate dalle telecamere

Abbandono rifiuti, in 67 giorni oltre mille violazioni rilevate dalle telecamere

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Restano allarmanti i dati sull’abbandono illecito di rifiuti in città. Nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 7 agosto 2025, i sistemi di videosorveglianza hanno documentato 1.032 episodi: nello specifico 456 abbandoni a mano, 541 con veicoli identificati tramite targa e 35 targhe non leggibili. Numeri che confermano come il fenomeno rappresenti ancora una piaga per l’ambiente, la vivibilità dei quartieri e l’immagine stessa della città.

«Esprimiamo ferma indignazione per questi comportamenti incivili – dichiarano l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile e l’assessore alla Sicurezza Giulio De Santis – ma ribadiamo con forza che il territorio è costantemente controllato e che l’azione amministrativa prosegue con continuità».

Gli assessori sottolineano però come i controlli e le sanzioni non siano sufficienti senza la collaborazione attiva dei cittadini: «La vigilanza di comunità, la denuncia degli illeciti e soprattutto l’adozione di comportamenti corretti sono strumenti indispensabili per costruire insieme una città più pulita e sostenibile».

Un appello, dunque, non solo al rispetto delle regole ma anche a una maggiore responsabilità collettiva, affinché la lotta all’inciviltà urbana diventi patrimonio condiviso.

1 commenti su "Abbandono rifiuti, in 67 giorni oltre mille violazioni rilevate dalle telecamere"

  1. FENOMENO COSTANTE E VERGOGNOSO
    IL CITTADINO PER BENE PUR VEDENDO NON PUO’ FAR NULLA
    QUELLA FOTO O FILMINO SI DOVEVA PRENDERE IL MATERAZZO E PORTAGLIELO A CASA SUO E POI PRENDERE IL SOGGETTO E PORTARLO IN CARCERE O DIRETTAMENTE IN AFRICA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.