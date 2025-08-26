Abbandono rifiuti, in 67 giorni oltre mille violazioni rilevate dalle telecamere

Restano allarmanti i dati sull’abbandono illecito di rifiuti in città. Nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 7 agosto 2025, i sistemi di videosorveglianza hanno documentato 1.032 episodi: nello specifico 456 abbandoni a mano, 541 con veicoli identificati tramite targa e 35 targhe non leggibili. Numeri che confermano come il fenomeno rappresenti ancora una piaga per l’ambiente, la vivibilità dei quartieri e l’immagine stessa della città.

«Esprimiamo ferma indignazione per questi comportamenti incivili – dichiarano l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile e l’assessore alla Sicurezza Giulio De Santis – ma ribadiamo con forza che il territorio è costantemente controllato e che l’azione amministrativa prosegue con continuità».

Gli assessori sottolineano però come i controlli e le sanzioni non siano sufficienti senza la collaborazione attiva dei cittadini: «La vigilanza di comunità, la denuncia degli illeciti e soprattutto l’adozione di comportamenti corretti sono strumenti indispensabili per costruire insieme una città più pulita e sostenibile».

Un appello, dunque, non solo al rispetto delle regole ma anche a una maggiore responsabilità collettiva, affinché la lotta all’inciviltà urbana diventi patrimonio condiviso.