Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto

Cari fratelli e sorelle che pregate la Regina di Siponto, amici e concittadini che amate la città Manfredonia, turisti innamorati della bellezza del Gargano: Buona Festa della Madonna di Siponto 2025!
Maria, che da secoli veglia sulla nostra città, popolo e territorio a Lei consacrato, è Madre di Speranza: della Speranza vera che non delude né svergogna (Rm 5, 5) e per questo riempie i nostri cuori dell’amore smisurato del Suo Figlio e ci fa figli del Suo Figlio (Dante, XXXIII del Paradiso).
La festa di Siponto ci rende capaci di esperienze di Paradiso e di Trasfigurazione della storia e della geografia consegnate alla nostra responsabilità. Non sono gli incendi e le incancrenite ingiustizie che devastano e segnano di vergogna il nostro magnifico territorio e la bella storia del Gargano ad avere la meglio, ma la forza generante e trasfigurante dei valori del Vangelo e civili seminati nella nostra bimillenaria Tradizione.
I piromani e gli sversatori di veleni mortiferi e inquinanti, assassini dell’ambiente ed avvelenatori della gente; i caporali, torturatori di persone costrette a lavori frustranti e perni di una economia malata; la malavita organizzata, che tenta sempre di impadronirsi mafiosamente del territorio, che non è suo, ma di Dio ed affidato al popolo che ci vive; i venditori di morte, attraverso i traffici di droga ed armi; tutte queste categorie hanno le ore contate e puzzano di sconfitta: ne sono certo e dobbiamo esserne tutti certi. Non abbiamo paura, il male non ha mai vinto, è il bene che fa camminare e costruisce il presente e apre al futuro.
Valgono per la nostra Città e Chiesa le parole che l’Arcangelo rivolge a Maria: non temere, hai trovato grazia presso Dio, il Signore è con Te! Rispondiamo con performante speranza cristiana ed impegno civile con le stesse parole della Vergine: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto! E non possono che avvenire frutti di bellezza, giustizia e pace!
Lasciamoci accarezzare dalla tenerezza di Maria e sentiremo la forza della bontà che riempie i cuori e della Misericordia che sana e cura ogni ferita ridando freschezza e facendo guardare al futuro con sicura speranza. Accostandoci a Maria, riconoscendola nostra Regina, ci accorgeremo e prometteremo di non avere solo una grande storia da ricordare e tramandare, ma una più avvincente e magnifica da costruire.
Che la festa patronale della Regina di Siponto rinnovi la nostra vocazione di custodi ed amministratori generosi e saggi della nostra Citta e suo Territorio contemplando la bellezza di natura e grazia che ci è stata consegnata in eredità per ridonarla arricchita a chi ci seguirà.
+ 𝐩. 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐜𝐫𝐬
1 commenti su "Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto"
MARIA ESEMPIO PER I CRISTIANI….
Donna ebrea che aveva TIMORE di DIO PADRE e sicuramente osservava i comandamenti.
ESSA NON AVREBBE MAI FATTO ERIGERE statue, santuari, immagini in suo onore come è scritto:
ESODO 20:3-6
Non avere altri dèi ( santi o madonne) oltre a me.
Non farti SCULTURA, né IMMAGINE alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
NON tYi PROSTRARE DAVANTI A a LORO e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l’iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano,
e USO BONTÀ, fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e OSSERVANO i MIEI COMANDAMENTI.”
Allora è da Dio tutto questo o da qualcun’altro?
ISAIA 46:5-8 DIO DICE:
A chi mi assomigliereste, a chi mi eguagliereste,
A CHI MI PARAGONERESTE, QUASI FOSSIMO PARI?
Costoro prelevano l’oro dalla loro borsa,
pesano l’argento nella bilancia,
pagano un orefice perché ne faccia un dio ( santo o madonne)
per prostrarglisi davanti, per adorarlo.
Se lo/a caricano sulle spalle, lo/a trasportano,
lo/a mettono sul suo piedistallo;
esso/a sta in piedi e non si muove dal suo posto;
benché uno gridi a lui/lei, esso/a non risponde
né lo/a salva dalla sua afflizione.
Ricordatevi di questo e mostratevi uomini!
O trasgressori, rientrate in voi stessi!”
ATTI 1:14
“Maria madre di Gesù uomo…”
MATTEO 2:11
“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre; PROSTRATOSI, LO ADORARONO a Gesù).”
MATTEO 13:55
“Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe,”
Aprite gli occhi e investigate le scritture…