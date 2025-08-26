Edizione n° 5805

BALLON D'ESSAI

TRAGEDIA // Foggia, presidio in piazza Giordano per ricordare Hayat Fatimi: “La vita delle donne va difesa”
26 Agosto 2025 - ore  11:43

CALEMBOUR

BIMBO // Margherita di Savoia: bimbo si perde sul lungomare, la Polizia lo ritrova
26 Agosto 2025 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto

MESSAGGIO Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto

"Maria, che da secoli veglia sulla nostra città, popolo e territorio a Lei consacrato, è Madre di Speranza"

Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto

L'Arcivescovo Padre Franco Moscone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Cari fratelli e sorelle che pregate la Regina di Siponto, amici e concittadini che amate la città Manfredonia, turisti innamorati della bellezza del Gargano: Buona Festa della Madonna di Siponto 2025!

Maria, che da secoli veglia sulla nostra città, popolo e territorio a Lei consacrato, è Madre di Speranza: della Speranza vera che non delude né svergogna (Rm 5, 5) e per questo riempie i nostri cuori dell’amore smisurato del Suo Figlio e ci fa figli del Suo Figlio (Dante, XXXIII del Paradiso).

La festa di Siponto ci rende capaci di esperienze di Paradiso e di Trasfigurazione della storia e della geografia consegnate alla nostra responsabilità. Non sono gli incendi e le incancrenite ingiustizie che devastano e segnano di vergogna il nostro magnifico territorio e la bella storia del Gargano ad avere la meglio, ma la forza generante e trasfigurante dei valori del Vangelo e civili seminati nella nostra bimillenaria Tradizione.

I piromani e gli sversatori di veleni mortiferi e inquinanti, assassini dell’ambiente ed avvelenatori della gente; i caporali, torturatori di persone costrette a lavori frustranti e perni di una economia malata; la malavita organizzata, che tenta sempre di impadronirsi mafiosamente del territorio, che non è suo, ma di Dio ed affidato al popolo che ci vive; i venditori di morte, attraverso i traffici di droga ed armi; tutte queste categorie hanno le ore contate e puzzano di sconfitta: ne sono certo e dobbiamo esserne tutti certi. Non abbiamo paura, il male non ha mai vinto, è il bene che fa camminare e costruisce il presente e apre al futuro.

Valgono per la nostra Città e Chiesa le parole che l’Arcangelo rivolge a Maria: non temere, hai trovato grazia presso Dio, il Signore è con Te! Rispondiamo con performante speranza cristiana ed impegno civile con le stesse parole della Vergine: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto! E non possono che avvenire frutti di bellezza, giustizia e pace!

Lasciamoci accarezzare dalla tenerezza di Maria e sentiremo la forza della bontà che riempie i cuori e della Misericordia che sana e cura ogni ferita ridando freschezza e facendo guardare al futuro con sicura speranza. Accostandoci a Maria, riconoscendola nostra Regina, ci accorgeremo e prometteremo di non avere solo una grande storia da ricordare e tramandare, ma una più avvincente e magnifica da costruire.

Che la festa patronale della Regina di Siponto rinnovi la nostra vocazione di custodi ed amministratori generosi e saggi della nostra Citta e suo Territorio contemplando la bellezza di natura e grazia che ci è stata consegnata in eredità per ridonarla arricchita a chi ci seguirà.

+ 𝐩. 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐜𝐫𝐬

1 commenti su "Arcivescovo Moscone: messaggio per la solennità della Madre di Dio di Siponto"

  1. MARIA ESEMPIO PER I CRISTIANI….
    Donna ebrea che aveva TIMORE di DIO PADRE e sicuramente osservava i comandamenti.
    ESSA NON AVREBBE MAI FATTO ERIGERE statue, santuari, immagini in suo onore come è scritto:
    ESODO 20:3-6
    Non avere altri dèi ( santi o madonne) oltre a me.
    Non farti SCULTURA, né IMMAGINE alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra.
    NON tYi PROSTRARE DAVANTI A a LORO e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l’iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano,
    e USO BONTÀ, fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e OSSERVANO i MIEI COMANDAMENTI.”
    Allora è da Dio tutto questo o da qualcun’altro?
    ISAIA 46:5-8 DIO DICE:
    A chi mi assomigliereste, a chi mi eguagliereste,
    A CHI MI PARAGONERESTE, QUASI FOSSIMO PARI?
    Costoro prelevano l’oro dalla loro borsa,
    pesano l’argento nella bilancia,
    pagano un orefice perché ne faccia un dio ( santo o madonne)
    per prostrarglisi davanti, per adorarlo.
    Se lo/a caricano sulle spalle, lo/a trasportano,
    lo/a mettono sul suo piedistallo;
    esso/a sta in piedi e non si muove dal suo posto;
    benché uno gridi a lui/lei, esso/a non risponde
    né lo/a salva dalla sua afflizione.
    Ricordatevi di questo e mostratevi uomini!
    O trasgressori, rientrate in voi stessi!”

    ATTI 1:14
    “Maria madre di Gesù uomo…”

    MATTEO 2:11
    “Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre; PROSTRATOSI, LO ADORARONO a Gesù).”

    MATTEO 13:55
    “Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe,”

    Aprite gli occhi e investigate le scritture…

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.