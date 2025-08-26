Firma del contratto a tempo determinato, per tre medici specializzandi in Cardiologia. Oggi ASL Foggia ha conferito tre incarichi a tempo determinato a specializzandi, iscritti agli ultimi anni di corso presso l’Università degli Studi di Foggia con l’obiettivo di potenziare il personale in servizio nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Sanitaria Locale. Due degli specializzandi prenderanno servizio a partire dal primo settembre e l’altro dal 16 ottobre.

LA FIRMA

La firma dei contratti è avvenuta oggi presso la sede di via Michele Protano, alla presenza del Direttore Generale Antonio Nigri, del Direttore della Struttura Complessa Area Risorse Umane, Salvatore D’Agostino, e del Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC- Riabilitazione Cardiologica dei Presidi Ospedalieri di Cerignola e San Severo, Vito Sollazzo.

L’AVVISO PUBBLICO

Il conferimento degli incarichi scaturisce dall’avviso pubblico urgente, per soli titoli, indetto con deliberazione del Direttore Generale di ASL Foggia numero 353 del 10 marzo 2025, tenuto conto del fabbisogno aziendale così come determinato dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022/2024 e delle necessità assistenziali individuate dalla Direzione Strategica. L’avviso, rivolto a medici specialisti e a medici specializzando iscritti all’ultimo e al penultimo anno, è in linea con il Decreto Legge del 17 marzo 2020 numero 18 (e successive modificazioni), sulle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ed è stato pubblicato sul sito internet aziendale, nella sezione “Albo pretorio-Concorsi e Avvisi”, con repertorio 198/2925. Termine di scadenza per la presentazione delle domande, il primo aprile scorso.

“ASL Foggia – dichiara il Direttore Generale Antonio Nigri – conferma il proprio impegno per il rafforzamento del personale medico, in un momento segnato da una significativa carenza di professionisti. L’inserimento di giovani specializzandi formati nel nostro territorio – prosegue – rappresenta una risorsa preziosa, che contribuirà a garantire risposte più tempestive ai bisogni dei pazienti, assicurando la continuità e la qualità nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).”

“Questo passaggio, spiega Salvatore D’Agostino – Direttore della Struttura Complessa Area Risorse Umane – è propedeutico alla procedura concorsuale che verrà bandita nelle prossime settimane, a conferma dell’impegno di ASL Foggia di investire con continuità sul potenziamento dell’organico medico”.