Bassano del Grappa, professore accoltellato: perquisizioni in zona

Un docente del liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa è stato accoltellato nelle prime ore della mattina, riportando ferite gravi a causa di una lama in ceramica conficcata a pochi millimetri dall’aorta. La vittima è stata ricoverata all’ospedale di Vicenza e sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere i frammenti della lama.

I carabinieri hanno perquisito diversi condomini della zona dove è avvenuta l’aggressione, senza tuttavia riscontrare elementi utili alle indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, il professore stava camminando lungo Viale XI Febbraio quando un passante gli ha chiesto una sigaretta. Al rifiuto del docente, il soggetto lo avrebbe aggredito improvvisamente con il coltello.

L’assessore alla sicurezza del comune, Alessandro Campagnolo, ha sottolineato che si tratta di una zona che merita particolare attenzione, soprattutto in vista del ritorno a scuola di centinaia di studenti.

Lo riporta ansa.it.