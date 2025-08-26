Edizione n° 5804

26 Agosto 2025 - ore  11:43

26 Agosto 2025 - ore  08:42

Home // Attualità // Bonaccini sul ruolo di Decaro: “Aprire una nuova stagione non è un problema”

STAGIONE Bonaccini sul ruolo di Decaro: “Aprire una nuova stagione non è un problema”

Secondo Bonaccini, la scelta di Decaro riflette la volontà di aprire una nuova stagione con nuovi protagonisti

Bonaccini sul ruolo di Decaro: “Aprire una nuova stagione non è un problema”

Stefano Bonaccini - Fonte: dire

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Attualità // Politica //

Il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, intervistato a Omnibus su La7, ha commentato l’iniziativa di Antonio Decaro di proporsi come protagonista di una nuova fase politica.

Secondo Bonaccini, Decaro è legato da stima e amicizia ai due ex presidenti pugliesi, Emiliano e Vendola, e la sua scelta riflette la volontà di aprire una nuova stagione con nuovi protagonisti.

Il leader dem ha aggiunto: “Non ci vedo nulla di male”, sottolineando che chi ha guidato una Regione con successo, come nel caso di Emiliano, può ambire a ruoli ancora più importanti. Riguardo a Vendola, Bonaccini ha precisato: “Non mi permetto di entrare nei campi di altri partiti”.

Lo riporta ansa.it.

