Il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, intervistato a Omnibus su La7, ha commentato l’iniziativa di Antonio Decaro di proporsi come protagonista di una nuova fase politica.

Secondo Bonaccini, Decaro è legato da stima e amicizia ai due ex presidenti pugliesi, Emiliano e Vendola, e la sua scelta riflette la volontà di aprire una nuova stagione con nuovi protagonisti.

Il leader dem ha aggiunto: “Non ci vedo nulla di male”, sottolineando che chi ha guidato una Regione con successo, come nel caso di Emiliano, può ambire a ruoli ancora più importanti. Riguardo a Vendola, Bonaccini ha precisato: “Non mi permetto di entrare nei campi di altri partiti”.

Lo riporta ansa.it.