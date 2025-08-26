Borgo Mezzanone “La Macchia Nera” del Comune secondo Marasco

Giuseppe Marasco, capogruppo della Lega Salvini Premier in Consiglio Comunale, risponde al Sindaco Domenico La Marca riguardo alla definizione di “macchia nera” utilizzata durante una recente seduta consiliare, riferita a Borgo Mezzanone.
Secondo Marasco, il termine non ha connotazioni razziste o discriminatorie, ma descrive piuttosto le criticità di una zona urbana che presenta diverse problematiche strutturali e sociali. In particolare, il capogruppo evidenzia:
Degrado urbano: edifici fatiscenti, strade dissestate e carenza di servizi pubblici rendono l’area particolarmente problematica.
Povertà e disagio sociale: alta disoccupazione, condizioni economiche precarie e problemi di salute pubblica incidono sulla qualità della vita degli abitanti.
Criminalità: la zona registra un tasso elevato di attività illecite, con conseguenti problemi di sicurezza pubblica.
Mancanza di investimenti: Borgo Mezzanone appare trascurato dagli interventi pubblici e privati, con carenze infrastrutturali evidenti.
Problemi di salute pubblica: la presenza del cosiddetto “ghetto” contribuisce a un più alto rischio di malattie croniche e problematiche di salute mentale.
Marasco sottolinea che l’espressione “macchia nera” viene comunemente utilizzata per indicare aree urbane che necessitano di interventi di riqualificazione e investimenti significativi per migliorare la vita dei residenti.