Edizione n° 5804

BALLON D'ESSAI

TRAGEDIA // Foggia, presidio in piazza Giordano per ricordare Hayat Fatimi: “La vita delle donne va difesa”
26 Agosto 2025 - ore  11:43

CALEMBOUR

BIMBO // Margherita di Savoia: bimbo si perde sul lungomare, la Polizia lo ritrova
26 Agosto 2025 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Borgo Mezzanone: “La Macchia Nera” del Comune secondo Marasco

MARASCO Borgo Mezzanone: “La Macchia Nera” del Comune secondo Marasco

Secondo Marasco, il termine non ha connotazioni razziste o discriminatorie, ma descrive piuttosto le criticità di una zona urbana

Borgo Mezzanone “La Macchia Nera” del Comune secondo Marasco

Borgo Mezzanone “La Macchia Nera” del Comune secondo Marasco - ph marasco - Giuseppe Marasco e Domenico La Marca

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

Giuseppe Marasco, capogruppo della Lega Salvini Premier in Consiglio Comunale, risponde al Sindaco Domenico La Marca riguardo alla definizione di “macchia nera” utilizzata durante una recente seduta consiliare, riferita a Borgo Mezzanone.

Secondo Marasco, il termine non ha connotazioni razziste o discriminatorie, ma descrive piuttosto le criticità di una zona urbana che presenta diverse problematiche strutturali e sociali. In particolare, il capogruppo evidenzia:

Degrado urbano: edifici fatiscenti, strade dissestate e carenza di servizi pubblici rendono l’area particolarmente problematica.

Povertà e disagio sociale: alta disoccupazione, condizioni economiche precarie e problemi di salute pubblica incidono sulla qualità della vita degli abitanti.

Criminalità: la zona registra un tasso elevato di attività illecite, con conseguenti problemi di sicurezza pubblica.

Mancanza di investimenti: Borgo Mezzanone appare trascurato dagli interventi pubblici e privati, con carenze infrastrutturali evidenti.

Problemi di salute pubblica: la presenza del cosiddetto “ghetto” contribuisce a un più alto rischio di malattie croniche e problematiche di salute mentale.

Marasco sottolinea che l’espressione “macchia nera” viene comunemente utilizzata per indicare aree urbane che necessitano di interventi di riqualificazione e investimenti significativi per migliorare la vita dei residenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.