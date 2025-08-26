Botulino, sequestrate 674 kg di conserve a rischio a Bologna

I Nas di Bologna hanno scoperto in un’azienda agricola della provincia oltre 1.500 vasetti e bottiglie di confetture e succhi di frutta, molti privi di etichettatura e risalenti agli anni 2010, 2012 e 2018. I carabinieri hanno constatato vasetti già riutilizzati più volte, sporchi e privi di conformità, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

L’ispezione rientra nella campagna “Estate Tranquilla 2025”, attivata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, dopo i recenti casi di botulismo.

Condizioni igieniche e rischi

Gli ambienti di lavorazione e stoccaggio erano in condizioni igieniche precarie, con presenza di sporcizia, polvere, ragnatele e guano. Le procedure di pastorizzazione risultavano inadeguate, esponendo i consumatori al rischio di sviluppo della tossina botulinica. All’esterno, inoltre, la preparazione della passata di pomodoro avveniva in un paiolo di rame arrugginito alimentato con legname di pallet dismesso.

Al termine del controllo, i carabinieri hanno sequestrato 674 kg di conserve e succhi di frutta, per un valore stimato superiore a 15 mila euro. L’Ausl ha disposto la sospensione immediata dell’attività di produzione, stoccaggio e commercio, stimata in circa 150 mila euro, e sono state comminate sanzioni amministrative per 4.500 euro.

Le vittime in Sardegna

Intanto, a Cagliari, si attende l’esito dell’autopsia sulla morte di Valeria Sollai, 62 anni, deceduta dopo aver consumato pietanze contaminate da botulino a una festa a Monserrato. La donna è la seconda vittima, dopo la morte di Roberta Pitzalis, 38 anni, avvenuta l’8 agosto nello stesso contesto.

Il figlio di Sollai ha spiegato che il rapido peggioramento delle condizioni della madre potrebbe essere stato aggravato da complicazioni legate all’intubazione. L’indagato per il caso è Cristian Gustavo Vincenti, titolare del chiosco che ha venduto il cibo incriminato. Il legale ha precisato che ancora non è confermato il legame con il botulino e che serviranno dai 15 ai 30 giorni per completare le analisi.

Lo riporta rainews.it.