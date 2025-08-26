Edizione n° 5804

Calcio: Lecce celebra un record storico di abbonamenti

RECORD Calcio: Lecce celebra un record storico di abbonamenti

Il Lecce Calcio festeggia un traguardo storico: la campagna abbonamenti 2025/26 ha raggiunto 21.758 sottoscrizioni

Calcio: Lecce celebra un record storico di abbonamenti

Stadio Lecce Calcio - ph ANSA/ANTONIO DONNO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Il profilo // Lecce //

Il Lecce Calcio festeggia un traguardo storico: la campagna abbonamenti 2025/26 ha raggiunto 21.758 sottoscrizioni, il dato più alto nella storia del club giallorosso. Il precedente record, di 21.726 abbonati, risaliva alla scorsa stagione.

Il record arriva nel giorno in cui la città celebra S. Oronzo, patrono di Lecce, e in attesa dell’arrivo del nuovo attaccante Stulic. La fase di vendita libera degli abbonamenti resterà attiva fino a domani sera, con la possibilità di superare ulteriormente questo storico risultato.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

