Cerignola: fontana Mezza Luna", approvata la riqualificazione. Partono i lavori

LAVORI Cerignola: fontana Mezza Luna”, approvata la riqualificazione. Partono i lavori

L’amministrazione comunale ha approvato il nuovo progetto di riqualificazione della fontana situata nel parco conosciuto come “Mezza Luna”

Cerignola: fontana Mezza Luna”, approvata la riqualificazione. Partono i lavori

Cerignola, fontana Mezza Luna”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Cerignola // Il Duomo //

L’amministrazione comunale ha approvato il nuovo progetto di riqualificazione della fontana situata nel parco conosciuto come “Mezza Luna”. I lavori, affidati a una nuova ditta, partiranno a giorni con un investimento di 65mila euro.

Il percorso per il recupero dell’area urbana era iniziato mesi fa, ma la ditta inizialmente incaricata ha rinunciato all’incarico. La nuova progettazione ha previsto integrazioni degli elaborati, relazioni specialistiche aggiuntive e una revisione del quadro economico, con l’obiettivo di garantire accessibilità, sostenibilità ambientale e maggiore fruibilità dell’area.

L’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Merra ha dichiarato: “Abbiamo lavorato per sbloccare una situazione complicata, elaborando un progetto coerente con il contesto urbano e individuando la ditta che realizzerà effettivamente la riqualificazione”.

Il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha aggiunto che si tratta di un intervento molto atteso dalla cittadinanza, necessario per rendere l’opera più funzionale e fruibile, dopo la sospensione dei lavori dovuta all’inadeguatezza del progetto precedente.

