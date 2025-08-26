Foggia, arrestato 24enne per furto con strappo alla stazione ferroviaria
FOGGIA – Nella tarda serata del 1° agosto, gli agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino gambiano di 24 anni, senza fissa dimora, indiziato di furto con strappo ai danni di una viaggiatrice.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio risale alla notte precedente, intorno alle 3:00, quando l’uomo avrebbe sottratto la borsa a una donna di 70 anni in transito nella stazione ferroviaria del capoluogo dauno.
Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati simili commessi nella stessa area, era stato segnalato anche per un altro furto con strappo avvenuto lo scorso 23 luglio. La vittima lo ha riconosciuto, facilitando così il suo rintraccio.
Dopo l’arresto, il 24enne è stato condotto presso il carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Si precisa che, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato è ora al vaglio degli inquirenti e potrà essere chiarita solo all’esito di un eventuale giudizio definitivo.