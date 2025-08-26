Foggia. "Nuovo affidamento diretto al figlio di un consigliere comunale. Questione morale e silenzio assordante"

𝐅𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐅𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞: “𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐜𝐨𝐩𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐭𝐚𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐞́ 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐦𝐨𝐭𝐚𝐠𝐞”.



Ci risiamo. Ancora una volta, l’amministrazione Episcopo si distingue per l’opacità e per la gestione familistica della cosa pubblica. Il centrosinistra foggiano sembra aver adottato come principio guida il celebre “tengo famiglia”, trasformando ogni affidamento in un’occasione per favorire cerchie ristrette e legami parentali.



Dopo il caso Aprile, che ha già messo a dura prova gli equilibri della maggioranza, emerge un nuovo episodio che solleva interrogativi gravi e legittimi. La società Real City Srl, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe riconducibile al figlio del consigliere comunale del Partito Democratico Italo Pontone. Ebbene, con determinazione dirigenziale del 21 agosto 2025, il Comune di Foggia ha prorogato l’affidamento alla stessa ditta per la gestione del manto erboso dello stadio Zaccheria fino al 31 ottobre 2025, per un importo pari a 47.275 euro IVA inclusa.



Ci chiediamo: se la gara per la concessione dello stadio dovesse andare deserta, continuerà il figlio del consigliere Pontone a gestire la manutenzione? È questa la trasparenza che la Sindaca Episcopo aveva promesso ai cittadini?

Mai prima d’ora si era assistito a un tale affollamento di parenti stretti all’interno delle dinamiche amministrative comunali. È evidente che ci troviamo di fronte a una questione morale che non può più essere ignorata. Il silenzio della Sindaca Episcopo è assordante, e la sua mancata presa di posizione rischia di legittimare pratiche che minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.



La Sindaca non può più tacere né continuare a trovare escamotage per giustificare l’ingiustificabile. Ogni tentativo di minimizzare o aggirare la questione è un insulto all’intelligenza dei foggiani e alla dignità della carica che ricopre.

Fratelli d’Italia Foggia chiede con fermezza: che la Sindaca rompa il silenzio e chiarisca pubblicamente la posizione dell’amministrazione su questi affidamenti; che si apra un dibattito pubblico sulla moralità e sull’etica nella gestione degli incarichi e degli affidamenti comunali.

La città di Foggia merita trasparenza e rispetto. Non ci fermeremo finché non verrà fatta piena luce su ogni zona d’ombra”.

(nota stampa Fratelli d’Italia).