Foggia. "Nuovo affidamento diretto al figlio di un consigliere comunale. Questione morale e silenzio assordante"

Ci risiamo. Ancora una volta, l’amministrazione Episcopo si distingue per l’opacità e per la gestione familistica della cosa pubblica. Il centrosinistra foggiano sembra aver adottato come principio guida il celebre “tengo famiglia”, trasformando ogni affidamento in un’occasione per favorire cerchie ristrette e legami parentali.
Dopo il caso Aprile, che ha già messo a dura prova gli equilibri della maggioranza, emerge un nuovo episodio che solleva interrogativi gravi e legittimi. La società Real City Srl, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe riconducibile al figlio del consigliere comunale del Partito Democratico Italo Pontone. Ebbene, con determinazione dirigenziale del 21 agosto 2025, il Comune di Foggia ha prorogato l’affidamento alla stessa ditta per la gestione del manto erboso dello stadio Zaccheria fino al 31 ottobre 2025, per un importo pari a 47.275 euro IVA inclusa.
Ci chiediamo: se la gara per la concessione dello stadio dovesse andare deserta, continuerà il figlio del consigliere Pontone a gestire la manutenzione? È questa la trasparenza che la Sindaca Episcopo aveva promesso ai cittadini?
La Sindaca non può più tacere né continuare a trovare escamotage per giustificare l’ingiustificabile. Ogni tentativo di minimizzare o aggirare la questione è un insulto all’intelligenza dei foggiani e alla dignità della carica che ricopre.
Fratelli d’Italia Foggia chiede con fermezza: che la Sindaca rompa il silenzio e chiarisca pubblicamente la posizione dell’amministrazione su questi affidamenti; che si apra un dibattito pubblico sulla moralità e sull’etica nella gestione degli incarichi e degli affidamenti comunali.