Edizione n° 5805

BALLON D'ESSAI

TRAGEDIA // Foggia, presidio in piazza Giordano per ricordare Hayat Fatimi: “La vita delle donne va difesa”
26 Agosto 2025 - ore  11:43

CALEMBOUR

BIMBO // Margherita di Savoia: bimbo si perde sul lungomare, la Polizia lo ritrova
26 Agosto 2025 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Foggia, Splendido: “Dopo il caso Aprile, ora il caso Pontone? È parentopoli o solo inopportunità politica?”

Foggia, Splendido: “Dopo il caso Aprile, ora il caso Pontone? È parentopoli o solo inopportunità politica?”

Splendido Joseph

Splendido Joseph (ph enzo maizzi)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Stato news //

Foggia, Splendido: “Dopo il caso Aprile, ora il caso Pontone? È parentopoli o solo inopportunità politica?”
Nota del consigliere Joseph Spledido (Lega

“Apprendo con profondo sconcerto la notizia dell’affidamento diretto di un incarico al figlio del consigliere comunale Italo Pontone: è evidente che ci troviamo dinanzi a una questione morale che non può più essere ignorata.

Speriamo non sia la solita ‘parentopoli’. Dopo il caso del vice sindaco Aprile, ora emerge questa situazione delicata sul consigliere Pontone. Le relazioni familiari tra amministratori e beneficiati di incarichi istituzionali sollevano sempre dubbi legittimi su trasparenza e correttezza, e in questo caso specifico – pur non conoscendo il merito giuridico dell’atto – emerge quanto meno l’inopportunità politica.

Oggi non è più sufficiente dire “tutto è nel rispetto della norma”. La politica deve trasmettere un messaggio di etica e buona amministrazione. Questo caso non può essere liquidato come semplice scivolone: è un tema che investe la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Possiamo dire che comportamenti di questo genere possono generare sfiducia nelle istituzioni causando anche astensionismo?

Se il centrodestra avesse agito nello stesso modo, con un affidamento diretto al figlio di un consigliere, dopo i “casi Aprile”, la pressione politica e mediatica sarebbe stata immensa, accompagnata quasi sicuramente da richieste immediate di commissariamento o procedure interne di decadenza. Oggi la sinistra, insieme al Movimento 5 Stelle, deve dimostrare lo stesso rigore, la stessa coerenza, che pretende dagli altri”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.