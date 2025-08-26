Foggia, Splendido: “Dopo il caso Aprile, ora il caso Pontone? È parentopoli o solo inopportunità politica?”

Nota del consigliere Joseph Spledido (Lega “Apprendo con profondo sconcerto la notizia dell’affidamento diretto di un incarico al figlio del consigliere comunale Italo Pontone: è evidente che ci troviamo dinanzi a una questione morale che non può più essere ignorata. Speriamo non sia la solita ‘parentopoli’. Dopo il caso del vice sindaco Aprile, ora emerge questa situazione delicata sul consigliere Pontone. Le relazioni familiari tra amministratori e beneficiati di incarichi istituzionali sollevano sempre dubbi legittimi su trasparenza e correttezza, e in questo caso specifico – pur non conoscendo il merito giuridico dell’atto – emerge quanto meno l’inopportunità politica. Oggi non è più sufficiente dire “tutto è nel rispetto della norma”. La politica deve trasmettere un messaggio di etica e buona amministrazione. Questo caso non può essere liquidato come semplice scivolone: è un tema che investe la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Possiamo dire che comportamenti di questo genere possono generare sfiducia nelle istituzioni causando anche astensionismo? Se il centrodestra avesse agito nello stesso modo, con un affidamento diretto al figlio di un consigliere, dopo i “casi Aprile”, la pressione politica e mediatica sarebbe stata immensa, accompagnata quasi sicuramente da richieste immediate di commissariamento o procedure interne di decadenza. Oggi la sinistra, insieme al Movimento 5 Stelle, deve dimostrare lo stesso rigore, la stessa coerenza, che pretende dagli altri”.