Foggia travolto dal Catania: eguagliata la peggior sconfitta della storia

Il Catania supera il Foggia 6-0, un risultato destinato a rimanere negli annali dei satanelli. Si tratta, infatti, della peggior sconfitta della storia dei rossoneri, eguagliando altre otto sconfitte con sei reti di scarto, tra cui un 6-0 in Serie B nel 1947 contro il Lecce e quattro in Serie A tra anni ’70 e ’90, con Sampdoria, Juventus, un 2-8 contro il Milan e un 7-1 con la Lazio.

In Coppa Italia, lo stesso passivo era già stato registrato nel 1982 contro il Vicenza, mentre in Lega Pro, il 6-0 con lo Spezia del 2012 rappresentava finora l’unico caso, caratterizzato da cinque gol nella ripresa e dall’inferiorità numerica dei rossoneri.

La sconfitta di questo weekend, però, va oltre una giornata storta o una frazione di gioco negativa. Il dominante Catania ha messo in luce un ritardo enorme nella costruzione della rosa del Foggia, evidenziando lacune strutturali che richiederanno al DS Musa una settimana di lavoro intensivo per colmare le criticità e rafforzare la squadra.

Lo riporta tuttoc.com.