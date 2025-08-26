Edizione n° 5805

BALLON D'ESSAI

TRAGEDIA // Foggia, presidio in piazza Giordano per ricordare Hayat Fatimi: “La vita delle donne va difesa”
26 Agosto 2025 - ore  11:43

CALEMBOUR

BIMBO // Margherita di Savoia: bimbo si perde sul lungomare, la Polizia lo ritrova
26 Agosto 2025 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia travolto dal Catania: eguagliata la peggior sconfitta della storia

SCONFITTA Foggia travolto dal Catania: eguagliata la peggior sconfitta della storia

Si tratta della peggior sconfitta della storia dei rossoneri, eguagliando altre otto sconfitte con sei reti di scarto

Foggia travolto dal Catania: eguagliata la peggior sconfitta della storia

Foggia Calcio - ph Calcio Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Il Catania supera il Foggia 6-0, un risultato destinato a rimanere negli annali dei satanelli. Si tratta, infatti, della peggior sconfitta della storia dei rossoneri, eguagliando altre otto sconfitte con sei reti di scarto, tra cui un 6-0 in Serie B nel 1947 contro il Lecce e quattro in Serie A tra anni ’70 e ’90, con Sampdoria, Juventus, un 2-8 contro il Milan e un 7-1 con la Lazio.

In Coppa Italia, lo stesso passivo era già stato registrato nel 1982 contro il Vicenza, mentre in Lega Pro, il 6-0 con lo Spezia del 2012 rappresentava finora l’unico caso, caratterizzato da cinque gol nella ripresa e dall’inferiorità numerica dei rossoneri.

La sconfitta di questo weekend, però, va oltre una giornata storta o una frazione di gioco negativa. Il dominante Catania ha messo in luce un ritardo enorme nella costruzione della rosa del Foggia, evidenziando lacune strutturali che richiederanno al DS Musa una settimana di lavoro intensivo per colmare le criticità e rafforzare la squadra.

Lo riporta tuttoc.com.

2 commenti su "Foggia travolto dal Catania: eguagliata la peggior sconfitta della storia"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.