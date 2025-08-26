Edizione n° 5804

Garessio piange Chiara Arduino, atleta morta a 25 anni per un malore

ATLETA Garessio piange Chiara Arduino, atleta morta a 25 anni per un malore

Sciatrice cresciuta nei club Garessio, San Giacomo e Mondolé Ski Team, Chiara aveva poi intrapreso la carriera di maestra di sci alpino

Garessio piange Chiara Arduino, giovane atleta morta a 25 anni in Valle d’Aosta

Chiara Arduino - Fonte immagine: lastampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Prima pagina

La giovane atleta Chiara Arduino, originaria di Garessio, è tragicamente scomparsa all’età di 25 anni a causa di un malore mentre si trovava in Valle d’Aosta. Sciatrice cresciuta nei club Garessio, San Giacomo e Mondolé Ski Team, Chiara aveva poi intrapreso la carriera di maestra di sci alpino presso lo Sci Club di Ceva.

Diplomata al liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì, lo scorso anno si era laureata a Torino, superando con determinazione un periodo di malattia. Al momento del decesso lavorava in Valle d’Aosta. Lascia il padre Giancarlo e la madre Franca.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. L’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale di Garessio hanno espresso il loro profondo dolore per la prematura scomparsa, definendo Chiara una giovane maestra di sci e appassionata sportiva, amata e stimata dalla comunità. Lo Sci Club Ceva ha voluto ricordarla con il messaggio: «Fin lassù. Semplicemente grazie».

Lo riporta lastampa.it.

