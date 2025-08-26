Grazia Di Bari solidale con Anna Maria Tarantino: “La politica non può tollerare violenza verbale”

La politica dovrebbe essere il luogo del confronto, del dibattito, anche acceso, ma mai della violenza verbale. È con questa convinzione che la consigliera del Movimento 5 Stelle, Grazia Di Bari, ha voluto esprimere pubblicamente la propria solidarietà alla collega consigliera comunale di Trinitapoli, Anna Maria Tarantino, vittima di un vergognoso insulto sessista su Facebook.

Il commento offensivo è apparso sotto un post in cui il padre dell’attuale sindaco prendeva di mira la consigliera di opposizione. Dopo l’indignazione suscitata dai cittadini e dai colleghi politici, il post è stato cancellato, ma Di Bari sottolinea come la rimozione del contenuto non cancelli la gravità dell’episodio. “Non possiamo pensare che basti eliminare un post per far sparire l’offesa o il dolore che essa genera. La violenza verbale può essere altrettanto dolorosa di quella fisica”, ha dichiarato la consigliera M5S.

Per Di Bari, Anna Maria Tarantino rappresenta “una donna forte, capace di affrontare le sfide della politica con determinazione e coraggio”. Tuttavia, ribadisce, episodi come quello avvenuto online sono intollerabili e richiedono una ferma condanna da parte di tutta la comunità politica. “Dobbiamo mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto – continua Di Bari – perché la politica non può diventare terreno di attacchi personali, di offese gratuite e di misoginia.”

L’intervento della consigliera M5S arriva in un momento in cui la questione della violenza contro le donne, anche in contesti istituzionali, è al centro del dibattito nazionale. La politica, secondo Di Bari, ha una responsabilità importante: deve dare l’esempio, promuovere il rispetto reciproco e tutelare chi, come Tarantino, sceglie di impegnarsi per il bene della collettività.

L’episodio di Trinitapoli è solo l’ultimo di una serie di attacchi verbali e sessisti che spesso colpiscono donne impegnate in politica, giornalismo e amministrazione pubblica. La solidarietà espressa da Di Bari, quindi, non è solo un gesto personale, ma un messaggio chiaro: il sessismo e l’aggressività gratuita non hanno posto nella nostra società, e tanto meno in politica.

“Il nostro impegno deve essere duplice – conclude Di Bari – da una parte, sostenere chi subisce questi attacchi, dall’altra educare e responsabilizzare chi usa la rete come strumento di offesa e discriminazione. La politica è confronto, è dibattito, ma deve essere sempre civile e rispettosa.”

Anna Maria Tarantino, dal canto suo, ha ringraziato pubblicamente per la solidarietà ricevuta, ribadendo la propria volontà di proseguire l’impegno politico con la stessa passione di sempre.

A cura di Giovanna Tambo.