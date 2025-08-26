Edizione n° 5805

Home // Cronaca // “Il tuo viaggio in treno può diventare un film: casting aperto in Puglia”

FOGGIA - BARI “Il tuo viaggio in treno può diventare un film: casting aperto in Puglia”

Gruppo Creativo Multimedia (https://www.gruppocreativomultimedia.it/) sta producendo un documentario che raccoglierà storie vere e simboliche di persone che hanno un rapporto intenso e ricorrente con il treno

Treni a rischio, sciopero del personale Fs e Trenord il 7 e l'8 luglio: orari e fasce di garanzia

PH OPEN

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //
Gruppo Creativo Multimedia (https://www.gruppocreativomultimedia.it/) sta producendo un documentario che raccoglierà storie vere e simboliche di persone che hanno un rapporto intenso e ricorrente con il treno: studenti, lavoratori, artisti, sportivi, che verrà proiettato nell’ambito della prossima Festa del Cinema di Roma.

Per le riprese in Puglia stiamo cercando le seguenti figurazioni:

1.⁠ ⁠semplici passeggeri del treno per la tratta SAN SEVERO-FOGGIA  del giorno 1 settembre ORE 13.46 – 14.03 e per la tratta MOLFETTA – BARI TORRE A MARE del giorno 4 settembre ore 20.49 – 21.37. Cerchiamo uomini e donne, non c’è limite di età né sono richieste caratteristiche particolari.
2.⁠ ⁠figuranti generici per una scena da girare alla Stazione di Barletta (impegno circa 2 ore) una sera da definire tra fine agosto e inizio settembre, per ruolo di operai, quindi solo uomini di età compresa tra i 20 e 65 anni
3.⁠ ⁠cerchiamo anche OPERAI VERI della zona Foggia/Barletta/Andria che lavorino abitualmente nei cantieri del Nord Italia e che abbiamo in programma partenze tra fine agosto e inizio settembre e che abbiamo voglia di raccontare la propria storia nel documentario 

Per tutti i ruoli è previsto un compenso, se interessati inviare una mail ad a.moscianese.gcm@gmail.com specificando il ruolo per il quale ci si candida e una foto.

Aurora Moscianese

