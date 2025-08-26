Per le riprese in Puglia stiamo cercando le seguenti figurazioni:
2. figuranti generici per una scena da girare alla Stazione di Barletta (impegno circa 2 ore) una sera da definire tra fine agosto e inizio settembre, per ruolo di operai, quindi solo uomini di età compresa tra i 20 e 65 anni
3. cerchiamo anche OPERAI VERI della zona Foggia/Barletta/Andria che lavorino abitualmente nei cantieri del Nord Italia e che abbiamo in programma partenze tra fine agosto e inizio settembre e che abbiamo voglia di raccontare la propria storia nel documentario
Per tutti i ruoli è previsto un compenso, se interessati inviare una mail ad a.moscianese.gcm@gmail.com specificando il ruolo per il quale ci si candida e una foto.
Aurora Moscianese