1.⁠ ⁠semplici passeggeri del treno per la tratta SAN SEVERO-FOGGIA del giorno 1 settembre ORE 13.46 – 14.03 e per la tratta MOLFETTA – BARI TORRE A MARE del giorno 4 settembre ore 20.49 – 21.37. Cerchiamo uomini e donne, non c’è limite di età né sono richieste caratteristiche particolari.2.⁠ ⁠figuranti generici per una scena da girare alla Stazione di Barletta (impegno circa 2 ore) una sera da definire tra fine agosto e inizio settembre, per ruolo di operai, quindi solo uomini di età compresa tra i 20 e 65 anni3.⁠ ⁠cerchiamo anche OPERAI VERI della zona Foggia/Barletta/Andria che lavorino abitualmente nei cantieri del Nord Italia e che abbiamo in programma partenze tra fine agosto e inizio settembre e che abbiamo voglia di raccontare la propria storia nel documentario

Per tutti i ruoli è previsto un compenso, se interessati inviare una mail ad a.moscianese.gcm@gmail.com specificando il ruolo per il quale ci si candida e una foto.