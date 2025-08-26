La Via della Felicità di Foggia torna operativa per riqualificare la città

I cittadini volontari de La Via della Felicità di Foggia, torneranno in campo dopo il periodo estivo, con un altro intervento di riqualificazione nei pressi di Piazza Turati, mercoledì 27 agosto alle ore 18:00.

La Via della Felicità Foggia, ormai attiva da anni in città, è un gruppo di cittadini che hanno a cuore la bella città pugliese e vogliono darsi da fare per rimuovere il degrado e far risaltare ciò che di bello c’è.

Per questo negli anni si sono occupati di interventi di raccolta rifiuti nelle aree verdi, ma non solo, anche di conferenze sul rispetto ambientale oltre che ha interventi di riqualificazione con i giovani della città, che stanno proseguendo anche in queste settimane.

Vogliono continuare a dare il buon esempio, insegnando il corretto smaltimento dei rifiuti, che sicuramente non è l’abbandono in strada, su aiuole o parchi.

La Via della Felicità si ispira all’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che al capitolo 12 scriveva: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

Il prossimo intervento sarà quindi mercoledì 27 agosto alle ore 18:00 per ripulire dai rifiuti la zona di Piazza Turati.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per maggiori informazioni chiamare il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .