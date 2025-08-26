Lettera alla mia ex-alunna. Ti ho aiutata solo a partorire te stessa

Pubblichiamo la risposta del prof. alla lettera della sua ex-alunna.

Carissima …..,

il tuo lungo messaggio, che sa più di lettera che di un semplice sms, merita una risposta altrettanto lunga, meditata e pensata. La prima cosa che ti dico è che mi ha sorpreso risentirti dopo circa tre anni dal giorno in cui hai lasciato la nostra scuola, e ciò non poteva che farmi grande piacere. Poi ho cominciato a leggere il tuo scritto, e – è inutile dirlo – mi hai commosso profondamente fino a strapparmi una piccola lacrima.

E in quella lacrima c’è il lavoro di tanti anni, inclusi i tre trascorsi con te e con la tua classe a scuola, fatto di passione e di stupore, di sguardi e di parole, di silenzi e di attese, di domande e di tentativi di trovare risposte.

Anche noi adulti, compresi noi docenti, abbiamo le nostre emozioni, e quando un’alunna usa le parole come tasti giusti per comunicare il proprio percorso scolastico, ecco che riesce a toccare le corde del cuore di chi fa questo lavoro con il solo scopo di educare e formare. Non siamo solo esseri pensanti ma anche cuori pulsanti. Non siamo solo cognizione ma anche emozione. E le emozioni sono piccole perle in un vaso di creta, in attesa di diventare sentimenti, pensieri, visioni.

Ricordo con affetto le nostre chiacchierate prima e durante le lezioni, nei corridoi. Ti sei accorta che non ho mai inteso la scuola come un luogo fatto di sole nozioni e di programmi, ma di persone, di relazioni, di storie, di incontri, di volti, e anche di fragilità. E le mie lezioni andavano al di là delle quattro pareti dell’aula. Ho sempre cercato di portare la vita vissuta a scuola e la filosofia l’ho sempre calata nelle vostre vicende esistenziali, partendo anche dalle mie esperienze di vita. Un buon maestro non dimentica di essere stato anche lui adolescente e alunno, un discepolo della vita che, come un’arte, va appresa gradualmente, a piccole dosi.

Il tuo percorso, poi, è stato particolare. Perdere la madre a 17-18 anni non è facile. Non eri pronta, nonostante la sua lunga malattia sembrava già che la preannunciasse. E, poi, chi è pronto per un evento del genere? Nessuno. Non si è mai abbastanza grandi per affrontare la morte. Perciò, non devi farti nessuna colpa se hai tentato di scappare. E’ normale avere paura, perché la paura se usata bene insegna molte cose. Ne avevi tutto il diritto. Come anche l’essere arrabbiata con il mondo e con la vita, che spesso ci mette alla prova anche al di là delle nostre forze e delle nostre capacità, specie quando ci toglie ciò che ci è più caro..

Ma la vita, a volte, ci corregge con i suoi imprevisti. Ci dà delle sferzate che ci costringono a fermarci e ad aggiustare il tiro, a fare il punto della situazione, per chiederci dove ci troviamo e dove stiamo andando, a cambiare direzione e ad allargare lo sguardo, fino, forse, a non sentirci più l’ombelico del mondo.

Per te è stato come se all’improvviso il mondo ti fosse crollato addosso. Io non ho fatto altro che starti accanto, aiutarti a guardarti dentro affinché tu potessi trovare in te la forza per rialzarti. E io ho sempre creduto in te. Un educatore fa proprio questo: vede cose che l’alunno non ancora vede. Guarda sempre oltre. Punta più sul possibile che sul fattuale.

E io, se l’ho fatto, l’ho compiuto con delicatezza e con rispetto, perché non ti ho mai vista come semplice alunna, ma come persona, come ho fatto sempre con tutti i miei allievi in tutti questi anni di insegnamento.

E così, quel dolore che ti ha ferito, ti ha permesso di far venire fuori quel mondo interiore che, senza saperlo, tu comunque ti portavi dentro. Io ti ho soltanto aiutata a scoprirlo. Ti ho aiutata a trasformare quel dolore in una grande opportunità per crescere. Un’occasione per fare i conti con te stessa, con i tuoi sogni e i tuoi progetti. Con i tuoi limiti e le tue possibilità. Ti ho aiutata a partorire te stessa.

La scuola a questo serve: a conoscere innanzitutto noi stessi e poi tutto il resto. A usare la ragione per diventare padroni dei nostri atti, a saper fare buon uso della nostra libertà allo scopo di fare la scelta giusta, specie nei momenti difficili.

Mi fa piacere che ora, dopo tanti tentativi post diploma, tu abbia trovato la tua strada, anche se hai dovuto affrontare piccole delusioni o sconfitte. Non sei la sola. Non è facile capire, dopo il diploma, quale sia la scelta giusta da fare per entrare nel mondo degli adulti. Siamo sempre al bivio, e, nelle scelte, di solito siamo soli. Quel periodo è stato il tuo secondo banco di prova.

Ancora una volta hai rischiato di cadere e di restare a terra, di rinunciare, di arrenderti. E, invece, ecco che di nuovo hai saputo rialzarti. Hai capito che qualsia lavoro tu faccia, quello che conta è il cuore che ci metti, la passione con cui lo fai, e il bene che con esso vorresti costruire. Conta se ti aiuta a stare bene con te stessa e con le persone che incontri.

Quante volte a scuola ti ho detto che a volte bisogna perdere per imparare a vincere. E la cosa più bella che hai guadagnato ora non è solo la pace interiore, ma soprattutto la convinzione che il lavoro che farai, lo svolgerai con uno sguardo generativo e costruttivo. Di solito, chi ha sofferto molto, oltre a maturare una personalità forte, sviluppa un alto senso di altruismo. Chi soffre, difficilmente fa soffrire. Anzi, si fa carico delle sofferenze altrui. E tu, questo, oltre che capirlo, lo hai anche provato e vissuto.

E’ bello quando dici che poter aiutare il prossimo nei momenti di fragilità e di difficolta ti fa stare bene. Che addirittura ti fa sentire come se, in qualche modo, fossi vicina a tua madre. Come fosse un percorso di redenzione. E che ora ti senti più tranquilla con te stessa. Ricordi quello che dicevo a lezione? E cioè che il tesoro più grande sei tu. E lo sei per te stessa. Sii sempre tua e sarai capace di aiutare gli altri.

E, allora, ti posso dire che tua madre ora vive in te. Lei vive in questo tuo amore che tu hai per te e per la vita, in questa tua apertura agli altri, in questa tua accettazione del mondo. E’ l’amore che ci rende eterni. E tu, amando, rendi eterna lei che ha amato te. E qui vedo con soddisfazione che le tante lezioni che abbiamo fatto sull’amore sono servite, perché hai capito che solo se ami ti passa la rabbia.

Tua madre rivivrà in ogni gesto di aiuto che farai per gli altri. Non è morta invano, e in quegli anni (che sono pochi, lo so!) che il buon Dio te l’ha messa accanto, durante la tua infanzia e adolescenza, penso che ti abbia insegnato tanto. E lei, ne sono certo, sarebbe fiera di te. Perché ora sei tua. Hai cercato e ti sei trovata. E nessun dolore, ormai, potrà portarti via.

Ti ricordi? Nelle nostre chiacchierate ti dissi di lasciarla andare, perché un giorno sarebbe tornata. Ed ecco, ora, tu madre è finalmente tornata. In questa tua pace, lei è dentro di te. E’ con te. E lo sarà per sempre. Certo è difficile lasciare andare le persone che amiamo. Ma, a volte, la vita ce lo chiede senza chiederci il permesso, come a dirci che, anche se le amiamo, in fondo non sono nostre. Quante volte a lezione ce lo siamo detto.

Ora sei pronta, mia cara….. Pronta ad affrontare le tante morti che rattristano il mondo di oggi, e le mille cadute che la vita, quella tua e quella altrui, ci e ti riserva. Ora hai un orizzonte davanti. Un cammino da seguire, un mondo interiore a cui attingere forza nei momenti difficili.

E io sono contento di aver contribuito a formarti in questo senso. Sapere che da qualche parte ci sarai tu – insieme a tantissimi altri alunni e alunne – che saprai trasformare il dolore da momento di disperazione in occasione per accendere lanterne nelle notti della vita. Di certo mi aiuterà a invecchiare con maggiore fiducia e serenità.

Ora ti lascio. Ho cominciato con una lacrima di emozione e finisco con una lacrima di gioia. La gioia di sapere di non essere passato invano per la terra della tua anima. Perché essa ha partorito (come direbbe Socrate) una ragazza che farà il bene in un mondo dove è diventato troppo facile fare il male.

Ti abbraccio e ti auguro di essere come un albero, con radici ben radicate in terra per ricevere linfa, e con rami protesi verso l’alto, pronti a portare frutti per te e per chiunque incontrerai.

Con affetto e stima.

Il tuo prof.

Testo di Michele Illiceto.