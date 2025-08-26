Linea Verde Estate porta il Gargano su Rai 1: un viaggio tra fede, natura e sapori
Vieste (FG) – 31 agosto 2025
Il viaggio estivo di Linea Verde Estate approda nuovamente in Puglia con una puntata speciale dedicata al Gargano sacro e rurale, in onda su Rai 1 domenica 31 agosto alle 12:20 e disponibile in streaming su RaiPlay.
Il racconto parte da Vieste, cuore pulsante del promontorio, dove natura e storia si fondono in un itinerario suggestivo che ripercorre l’antica via Micaelica, il cammino di fede che unisce l’Adriatico al santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Tra gli scenari protagonisti di questa puntata, la Foresta Umbra, scrigno di biodiversità e casa della Faggeta Vetusta, tutelata dall’UNESCO come patrimonio naturale unico, dove le telecamere Rai, insieme ai Carabinieri Forestali, sveleranno segreti e curiosità di un ecosistema straordinario.
La puntata offrirà anche un ritratto autentico della vita rurale del Gargano: dai vitigni autoctoni recuperati con passione da Cinzia, giovane vignaiola ed enologa, alla storia di Klodjan, giovane imprenditore albanese che, partito da Vieste vent’anni fa, è riuscito a realizzare il sogno di aprire un’azienda agricola specializzata nella produzione di olio extravergine di qualità.
Non mancheranno gli incontri con i protagonisti della gastronomia locale: la merenda del pellegrino a Monte Sant’Angelo con il “pastore gourmet” Gegè Mangano, capace di reinventare il tradizionale pancotto, e un viaggio tra le masserie del Gargano, dove a due passi dal mare si custodiscono i segreti della produzione casearia tipica.
La narrazione, come sempre, si arricchirà di momenti di cultura e memoria: presso la Torre di San Felice, il botanico Giovanni guiderà alla scoperta delle erbe spontanee del territorio, mentre lo scultore Raffaele racconterà il Gargano attraverso la sua arte visionaria. Gran finale a Vieste con la leggenda intramontabile del Pizzomunno, simbolo iconico della città.
Ancora una volta, Linea Verde Estate conferma il suo impegno nel raccontare i luoghi simbolo dell’Italia autentica, unendo tradizione, natura e storie di vita vera. Un appuntamento imperdibile per scoprire il fascino del Gargano, terra di contrasti e di bellezza senza tempo.
Appuntamento domenica 31 agosto alle 12:20 su Rai 1 e, in replica, su RaiPlay.