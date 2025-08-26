fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno, retegargano.it

Da dove arrivano i soldi del clan Li Bergolis/Miucci? Da estorsioni (13 quelle contestate nell’inchiesta “Mari e monti”) e soprattutto droga, con la capacità del gruppo di sfruttare alleanze in provincia, regione e fuori regione e rifornire di cocaina anche calabresi con ima piazza di spaccio su Torino. Mentre tra i fornitori ci sarebbe la criminalità cerignolana.

Lorenzo Scambino, cognato del capo clan Enzino Miucci di cui rimarcava il valore (“quando Renzo toma a casa, sarà un’altra cosa”), intercettato il 21 aprile 2020 confidò a una persona rimasta ignota di “essere il numero uno su Monte su quella cosa”: i carabinieri sospettano che si riferisse alla droga. E aggiunse “se metto una persona sotto a me, deve fare come dico io. Ti do i soldi, però deve fare il garbato. A Cerignola sono i numeri uno con la bianca” (cocaina in gergo) “ma devi conoscere la persona. Quelli se sbagli, sbagli: è capace che vengono a Monte e ti sparano. Io li conosco, sai quanti ne conosco”.

Braccio destro di Enzino Miucci anche nel traffico di droga sarebbe stato il suo vice Matteo Pettinicchio che pentitosi lo scorso febbraio ha confermato quanto già emergeva dalle indagini, parlando anche degli interessi del clan sulla ricca piazza dello spaccio di Vieste. Secondo gli investigatori “la riorganizzazione del clan su Vieste” (dove a contendersi la piazza erano il gruppo Perna/Iannoli alleato dei Li Bergolis e i rivali della batteria Raduano contiguo ai Romito/Lombardi/Ricucci) “secondo i piani di Miucci, Pettinicchio e Claudio Iannoli sarebbe dovuta avvenire attraverso l’affermazione del gruppo nel traffico di stupefacenti, quale fonte primaria di introiti”. Con Pettinicchio che dal carcere mediò un incontro tra un cerignolano fornitore di cocaina e il viestano Davide Carpano”, imputato di traffico di droga in “Mari e monti”.

L’AFFARE PIZZO – I soldi per l’acquisto dello stupefacente sarebbero arrivati anche dalle estorsioni con le vittime che pagavano in soldi, posti di lavoro, o rifornendosi da ditte contigue al clan, stando all’impianto accusatorio. Il 27 agosto 2024 Enzo Miucci dal carcere parlando al telefono col cognato Scambino “chiese informazioni su chi stesse facendo le strade a Monte” l’analisi dei carabinieri dell’intercettazione “chiedendogli di informarsi anche su dove venissero parcheggiati i relativi mezzi di lavoro. Miucci disse al cognato di andare a parlare con tale Franco”, non meglio identificato “per riferirgli che quando arrivavano a Monte le ditte da fuori per effettuare dei lavori, lui” (Franco) “già sapeva il da farsi; intendendo verosimilmente che avrebbe dovuto informarli per portare a compimento eventuali azioni estorsive”.

