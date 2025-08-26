Edizione n° 5805

Home // Manfredonia // Manfredonia, Fratelli d’Italia presenta l’Enigmistica tricolore nell’evento ‘Giustizia e sicurezza’

POLITICA Manfredonia, Fratelli d’Italia presenta l’Enigmistica tricolore nell’evento ‘Giustizia e sicurezza’

Sabato 30 agosto, dalle ore 10 alle 13, in piazza Stella Maris, si terrà l’iniziativa pubblica

ON GEMMATO - Fonte: terlizzilive

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento politico targato Fratelli d’Italia. Sabato 30 agosto, dalle ore 10 alle 13, in piazza Stella Maris, si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo “Giustizia e sicurezza”, occasione di confronto con cittadini e simpatizzanti.

Nel corso della mattinata sarà presentata l’Enigmistica tricolore, strumento divulgativo ideato dal partito per raccontare, in forma leggera e accessibile, temi legati all’attualità politica e alle battaglie portate avanti da Fratelli d’Italia.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di due figure di spicco a livello nazionale: Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, e Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito.

Un’occasione che unisce politica, comunicazione e partecipazione popolare, in un contesto che si annuncia come momento di dialogo sui temi centrali della sicurezza e della giustizia.

Nessun campo trovato.