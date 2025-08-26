Manfredonia, “Ignorante” e “demone”: parole shock in Consiglio comunale. Ancora polemiche

Manfredonia – 26 agosto 2025. Si alza il livello dello scontro politico a Manfredonia. La coalizione di centrosinistra che sostiene l’attuale amministrazione comunale prende posizione contro il consigliere comunale Giuseppe Marasco, accusato di aver utilizzato un linguaggio “volgare e offensivo” nei confronti del collega Alfredo De Luca di Europa Verde, presidente della VI Commissione consiliare permanente.

Secondo quanto riportato, Marasco – eletto con Fratelli d’Italia e oggi passato alla Lega di Matteo Salvini – avrebbe apostrofato De Luca con parole come “demone” e “ignorante”, innescando la dura reazione della maggioranza.

«Il Consiglio comunale è il simbolo della vita democratica della nostra città – si legge nella nota – e non può diventare un palcoscenico per insulti personali. È tempo di dire basta a questo linguaggio che nulla ha a che fare con il confronto politico maturo».

Le forze di centrosinistra, unite in un documento congiunto, chiedono a Marasco di rispettare il ruolo istituzionale che ricopre o, in alternativa, di dimettersi.

Il comunicato è stato sottoscritto da Progetto Popolare Manfredonia, Molo 21, CON Manfredonia, Manfredonia Civica, Europa Verde e dallo stesso De Luca.

La vicenda ha già acceso il dibattito cittadino, con reazioni contrastanti sui social. Alcuni invocano maggiore rispetto istituzionale, altri minimizzano, definendo l’episodio “parte del gioco politico”.

LE PAROLE DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE MARASCO, IL POST

Durante il Consiglio Comunale è stato affrontato il tema di Borgo Mezzanone, una frazione di Manfredonia, in provincia di Foggia.

Borgo Mezzanone fu fondato nel 1934, nell’ambito della bonifica agraria promossa dal regime fascista. In origine, il borgo era chiamato Borgo La Serpe, in memoria di Raffaele La Serpe, un giovane di Cerignola morto durante gli scontri per l’occupazione della Camera del Lavoro di San Severo.

Il progetto di costruzione fu curato dall’architetto Domenico Sandri e dall’ingegnere Giovanbattista Canevari, mentre i lavori furono eseguiti dall’impresa Giulio Scazzieri di Foggia e dal costruttore Branduzzi.

Non ci sono documentazioni dettagliate sugli eventi di inaugurazione o sulle personalità presenti in quella occasione. È noto, tuttavia, che il borgo fosse stato progettato per ospitare circa 700 abitanti, provenienti da cinque comuni limitrofi, tra cui Bovino, Manfredonia e San Ferdinando di Puglia.

Oggi Borgo Mezzanone è conosciuto soprattutto per la presenza di un Centro di prima accoglienza per migranti e per le complesse problematiche sociali e di integrazione che caratterizzano la zona.