DE SANTIS // Regionali, De Santis (PD) convoca la segreteria. "Comporre quadro unitario"
25 Agosto 2025 - ore  17:19

MANFREDONIA // Più di 200 all’evento ‘Ricostruire quando il Gargano brucia’ (FOTO VIDEO)
25 Agosto 2025 - ore  09:15

Manfredonia, il 30 agosto il Rosario all'alba sulla spiaggia Castello

MANFREDONIA

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Siponto, il 30 agosto il Rosario all’alba sulla spiaggia Castello

Un momento di preghiera e comunità sotto lo sguardo di Maria Santissima

SIPONTO – Un’alba di fede e devozione attende la comunità di Siponto. Venerdì 30 agosto, alle ore 6 del mattino, i fedeli si ritroveranno sulla spiaggia Castello per un appuntamento speciale dedicato a Maria Santissima di Siponto, patrona della città.

Il programma prevede la recita del Santo Rosario mentre il sole sorge, un momento intimo e suggestivo che unisce spiritualità e contemplazione della bellezza naturale del luogo.

«Sarà un’occasione unica – spiegano gli organizzatori – per iniziare la giornata con la luce della preghiera, immersi nel silenzio e nella pace dell’alba, accompagnati dalla nostra devozione a Maria».

Un invito particolare è rivolto a chi potrà portare con sé sedie pieghevoli, per agevolare soprattutto la partecipazione degli anziani, affinché tutti possano vivere il momento in serenità e comodità.

La comunità si prepara, dunque, a stringersi in un forte abbraccio di fede e unità, sotto lo sguardo amorevole della Madonna di Siponto, rinnovando un legame che, da secoli, unisce i fedeli al loro territorio e alle loro tradizioni.

