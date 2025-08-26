Siponto, il 30 agosto il Rosario all’alba sulla spiaggia Castello
Un momento di preghiera e comunità sotto lo sguardo di Maria Santissima
SIPONTO – Un’alba di fede e devozione attende la comunità di Siponto. Venerdì 30 agosto, alle ore 6 del mattino, i fedeli si ritroveranno sulla spiaggia Castello per un appuntamento speciale dedicato a Maria Santissima di Siponto, patrona della città.
Il programma prevede la recita del Santo Rosario mentre il sole sorge, un momento intimo e suggestivo che unisce spiritualità e contemplazione della bellezza naturale del luogo.
«Sarà un’occasione unica – spiegano gli organizzatori – per iniziare la giornata con la luce della preghiera, immersi nel silenzio e nella pace dell’alba, accompagnati dalla nostra devozione a Maria».
Un invito particolare è rivolto a chi potrà portare con sé sedie pieghevoli, per agevolare soprattutto la partecipazione degli anziani, affinché tutti possano vivere il momento in serenità e comodità.
La comunità si prepara, dunque, a stringersi in un forte abbraccio di fede e unità, sotto lo sguardo amorevole della Madonna di Siponto, rinnovando un legame che, da secoli, unisce i fedeli al loro territorio e alle loro tradizioni.