De Caro, come Conte, impone e detta regole non scritte. In Puglia si riscrive la storia, e lo scisma apre nuovi orizzonti, non tutti sotto il segno della Democrazia partecipata. Prima Giuseppe Conte, con le sue arroganti pretese politiche, e subito dopo Antonio De Caro, che agisce proprio in occasione della Notte della Taranta.

Il leader 5 Stelle, pur di non soccombere, condiziona le regole di ingaggio e offre candidati come se fossero spaghetti al ragù. Antonio De Caro, forte delle centinaia di migliaia di voti delle Europee — frutto non solo della sua notorietà ma anche della candidatura unica del PD pugliese e dell’accordo, seppur non scritto, con Conte —, in vista delle elezioni regionali, abiura la paternità di Michele Emiliano e, ancor più deliberatamente, la figura di Nichi Vendola, recentemente tornato prepotentemente alla ribalta.

De Caro, non più riconoscibile, pone veti come se le elezioni fossero “cosa personale” e fa da sponda all’inossidabile presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. I due sembrano voler “cucinare” il resto del partito, che, a trazione sgonfia della Elly “nazional chic popolare”, certo non balla la pizzica pugliese o la tammurriata campana.

Ormai il PD soffre di competizioni interne che penalizzano non solo il partito, ma anche la tenuta di un pensiero politico ormai paragonabile alla “felicità perduta”. Ricatti e strategie consentono alla destra di uscire vincitrice in competizioni non giocate per incapacità di chi parla in un modo ma agisce in un altro.

Il veto a Nichi Vendola, più che a Michele Emiliano, sa di vecchie logiche che riaccendono diaspore che nessun tempo è riuscito a spegnere. Una sorta di “prima o poi te la farò pagare”, che riassapora “il ragù amaro che non lega con la pasta corta”. Totò difficilmente proferiva battute senza ragione.

Così, Campania e Puglia si ritrovano a subire i 5 Stelle, che per sopravvivere amplificano differenze e scontri, gettando la pietra e nascondendo la mano, concedendosi a teatrini privi di sipari, che nascondono nefandezze e poca politica. “Io ti do se tu mi dai e se non mi dai io non ti do” potrebbe essere il tormentone dell’imminente apertura della campagna elettorale, già affilata come un rasoio.

Il superuomo dello spettacolo politico, Vincenzo De Luca, dopo aver detto peste e corna dei 5 Stelle, si ritroverà a capo della sua Regione l’esperto Roberto Fico, un tempo “secco”, oggi straordinario candidato in cambio della segreteria regionale del Partito. Così la Puglia di Emiliano, invece di candidare in grande la sempre pronta Loredana Capone, si vedrà costretta a scegliere un altro “sparti-palazzo” per non soccombere ulteriormente sotto le grinfie dello “senza scrupoli” Giuseppe Conte, che, pur di non perdere il suo paese, San Giovanni Rotondo, ha venduto l’anima al diavolo annuendo all’inciucio del secolo, garantendo la sedia al sindaco Barbano, a sua volta sostenuto da Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

Incredibile ma vero: in politica, ciò che si dice oggi è già vecchio ieri. Torna alla mente il viso caro di chi spera sempre in un ritorno, quello della vecchia Prima Repubblica, che amava i Beatles e inciuciava con i Rolling Stones. La politica resta schiavizzata da pochi elementi umani, capaci di incitare le folle alla “rivoluzione culturale” e, sotto sotto, arridere alle stesse forme di partecipazione popolare per crearsi consensi “dittatoriali” che vengono fatti passare per nuova democrazia.

L’arroganza della politica si manifesta nel non voto popolare, nell’imposizione dei candidati, nella scarsa partecipazione, spesso progettata artatamente e poi denigrata. Nel 1963 nasceva il mito di Calimero, che si lamentava: “Tutti ce l’hanno con me perché son piccolo e nero. È un’ingiustizia però!”. Noi potremmo aggiungere, ringraziandolo: “Siamo alle solite, Calimero!”.

A giorni la farsa prenderà la strada della teatralizzazione, tutto tornerà utile alla politica dell’egocentrismo e sarà finalmente “Nuovo Giorno”. Ci sarà un vincitore, ma il popolo, costante, sarà vinto.

A cura di Maurizio Varriano.