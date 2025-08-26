San Severo chiede la fermata dei treni Frecce Trenitalia

Il Comune di San Severo ha inoltrato una richiesta ufficiale a Trenitalia per l’istituzione della fermata dei treni Frecce presso lo scalo ferroviario cittadino. La lettera, firmata dal Sindaco Lidya Colangelo e dall’Assessore Raffaele Bentivoglio, è stata inviata anche al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano e al Presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti.

Con quasi 50.000 abitanti, San Severo rappresenta uno dei principali centri dell’Alto Tavoliere per popolazione, posizione geografica e servizi. La città, ai piedi del Gargano, costituisce da sempre un punto di riferimento per cittadini e operatori del territorio grazie alla sua storia commerciale e agricola.

La stazione ferroviaria locale, servita da Trenitalia con sei binari, accoglie treni regionali, regionali veloci e Intercity, ma ad oggi non è prevista la fermata dei treni Frecce, penalizzando soprattutto anziani, disabili e categorie fragili, costretti a spostarsi verso Foggia o Termoli, con un disagiato tempo di percorrenza di circa 45-60 minuti in auto più le coincidenze dei treni.

L’Amministrazione comunale sottolinea l’urgenza di garantire mobilità accessibile e sostenibile, migliorando la qualità della vita dei cittadini e riducendo le difficoltà di spostamento per le fasce più deboli.

La richiesta chiede dunque di dotare San Severo della fermata dei treni Frecce durante l’arco della giornata, facilitando l’uso del trasporto su rotaia e incentivando pratiche di mobilità sostenibile. L’Amministrazione si rende disponibile a illustrare personalmente la situazione esistente.