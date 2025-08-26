Edizione n° 5805

BALLON D'ESSAI

TRAGEDIA // Foggia, presidio in piazza Giordano per ricordare Hayat Fatimi: “La vita delle donne va difesa”
26 Agosto 2025 - ore  11:43

CALEMBOUR

BIMBO // Margherita di Savoia: bimbo si perde sul lungomare, la Polizia lo ritrova
26 Agosto 2025 - ore  08:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Emiliano firma il protocollo per il nuovo ospedale di Andria e il Monoblocco dei Riuniti di Foggia

RIUNITI Emiliano firma il protocollo per il nuovo ospedale di Andria e il Monoblocco dei Riuniti di Foggia

L’investimento complessivo è di 424 milioni di euro, di cui 402,8 milioni a carico dello Stato e 21,2 milioni a carico della Regione Puglia.

PIEMONTESE, ARCHIVIO

PIEMONTESE, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Foggia // Politica //

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato oggi con il Ministero della Salute il protocollo d’intesa per la realizzazione di due importanti opere sanitarie: il nuovo ospedale di Andria e il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’investimento complessivo è di 424 milioni di euro, di cui 402,8 milioni a carico dello Stato e 21,2 milioni a carico della Regione Puglia. I finanziamenti rientrano nel quadro dell’articolo 20 della legge n. 67/1988, che sostiene gli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario regionale.

“Prosegue l’impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali in sostituzione di strutture ormai obsolete – ha dichiarato Emiliano –. Dopo i progetti di Monopoli-Fasano e del San Cataldo di Taranto, ora potranno avviarsi anche i cantieri di Andria e del Monoblocco dei Riuniti di Foggia, grazie anche alla collaborazione con gli enti locali. Con il protocollo di oggi abbiamo ottenuto la certezza dei finanziamenti e possiamo avviare le procedure di gara”.

POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA

Anche il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha commentato il risultato:

“Lavoriamo senza sosta, anche in agosto. Abbiamo lasciato conti in ordine e intendiamo lasciare cantieri pronti a partire per l’ammodernamento della rete ospedaliera, come programmato. Un ringraziamento particolare ai tecnici che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo”.

Nel dettaglio, per il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia sono stati stanziati 60,8 milioni di euro da parte dello Stato, con un cofinanziamento regionale di 3,2 milioni. Per il nuovo ospedale di Andria, invece, il contributo statale ammonta a 342 milioni di euro, con una quota regionale di 18 milioni.

Queste opere rientrano nel piano strategico della Regione per il potenziamento e la modernizzazione della rete ospedaliera, con l’obiettivo di garantire strutture più efficienti, innovative e adeguate alle esigenze sanitarie della popolazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.