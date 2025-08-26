BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato oggi con il Ministero della Salute il protocollo d’intesa per la realizzazione di due importanti opere sanitarie: il nuovo ospedale di Andria e il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’investimento complessivo è di 424 milioni di euro, di cui 402,8 milioni a carico dello Stato e 21,2 milioni a carico della Regione Puglia. I finanziamenti rientrano nel quadro dell’articolo 20 della legge n. 67/1988, che sostiene gli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario regionale.

“Prosegue l’impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali in sostituzione di strutture ormai obsolete – ha dichiarato Emiliano –. Dopo i progetti di Monopoli-Fasano e del San Cataldo di Taranto, ora potranno avviarsi anche i cantieri di Andria e del Monoblocco dei Riuniti di Foggia, grazie anche alla collaborazione con gli enti locali. Con il protocollo di oggi abbiamo ottenuto la certezza dei finanziamenti e possiamo avviare le procedure di gara”.

Anche il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ha commentato il risultato:

“Lavoriamo senza sosta, anche in agosto. Abbiamo lasciato conti in ordine e intendiamo lasciare cantieri pronti a partire per l’ammodernamento della rete ospedaliera, come programmato. Un ringraziamento particolare ai tecnici che hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo”.

Nel dettaglio, per il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia sono stati stanziati 60,8 milioni di euro da parte dello Stato, con un cofinanziamento regionale di 3,2 milioni. Per il nuovo ospedale di Andria, invece, il contributo statale ammonta a 342 milioni di euro, con una quota regionale di 18 milioni.

Queste opere rientrano nel piano strategico della Regione per il potenziamento e la modernizzazione della rete ospedaliera, con l’obiettivo di garantire strutture più efficienti, innovative e adeguate alle esigenze sanitarie della popolazione.