TRAGEDIA // Foggia, presidio in piazza Giordano per ricordare Hayat Fatimi: “La vita delle donne va difesa”
26 Agosto 2025 - ore  11:43

BIMBO // Margherita di Savoia: bimbo si perde sul lungomare, la Polizia lo ritrova
26 Agosto 2025 - ore  08:42

Home // Foggia // Turno serale nel quartiere Ferrovia: servono pattuglie a piedi, azioni concrete

FOGGIA Turno serale nel quartiere Ferrovia: servono pattuglie a piedi, azioni concrete

Il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia accoglie con soddisfazione la novità di ieri sera: dopo mesi di pressioni, segnalazioni e denunce - purtroppo esplose sulle cronache nazionali a seguito di gravi episodi di violenza - è stato attivato un presidio serale, il cosiddetto terzo turno, proposto tempo fa in Consiglio comunale da un consigliere di maggioranza. È un primo passo nella direzione giusta, un segnale atteso da tempo dai residenti che chiedono continuità e presenza nelle ore più critiche.

26 Agosto 2025
Foggia // Politica //

Proprio per questo, è il momento di passare subito dalle parole ai fatti. Un presidio fermo purtroppo non basta, né di sera né di mattina. Ieri in via Podgora, a pochi passi dalle due volanti del presidio, si è riformato indisturbato il “mercatino del degrado”. Non si tratta di un dettaglio, ma della prova che una presenza statica, confinata all’interno dell’auto e sempre nello stesso punto, viene aggirata con facilità da chi dell’illegalità ha fatto una routine.

In privato, una residente ha inviato foto eloquenti: due “pali” della droga che, alternandosi tra via Podgora e via Piave, osservavano i movimenti delle pattuglie per poi avvisare gli altri. È esattamente ciò che denunciamo da tempo. Se il presidio resta immobile, si trasforma in un riferimento prevedibile; se invece si pattuglia a piedi, cambiando traiettorie e orari, si spezza la catena di avvistamento e si colpisce davvero l’organizzazione che alimenta degrado, microspaccio e insicurezza.

I residenti chiedono all’unisono che il presidio del quartiere Ferrovia diventi un presidio operativo dinamico, con agenti a piedi nel reticolo delle vie più sensibili, controlli mirati e uso della videosorveglianza per interventi in tempo reale, non a posteriori: la telecamera A022 “Via Podgora dir. Nord”, che punta proprio sull’area del mercatino illegale, è collegata direttamente alla centrale operativa della Polizia Locale, che può monitorarla h24. La città ha bisogno di fatti visibili e verificabili: strade presidiate, mercatini abusivi smantellati sul nascere, “pali” identificati e sanzionati, provvedimenti applicati e fatti rispettare.

Per ora è rimasta inascoltata la proposta di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di istituire – come in diverse città d’Italia – un filo diretto tra residenti, amministrazione comunale, Polizia Locale, politici e stampa, per fare segnalazioni e garantire una comunicazione trasparente, immediata e verificabile da tutti. Solo una rete chiara e condivisa può ridurre il divario tra le segnalazioni dei cittadini e gli interventi delle istituzioni.

Intanto, il gruppo fa un appello ai residenti: scaricare YouPol, l’applicazione gratuita della Polizia di Stato che consente di segnalare anonimamente o tramite registrazione episodi di bullismo, spaccio di stupefacenti e violenza domestica, allegando messaggi, foto o video. L’app permette inoltre la geolocalizzazione in tempo reale, la possibilità di chattare direttamente con la sala operativa e di ricevere notifiche. È anche possibile nascondere l’attività dell’app sul proprio dispositivo, così da garantire la massima sicurezza.

Finalmente le richieste dei residenti cominciano ad essere ascoltate. Ma adesso serve il salto di qualità: meno staticità, più pattugliamento; meno annunci, più risultati; meno slogan, più collaborazione. Solo così il quartiere Ferrovia potrà tornare a respirare. (nota stampa).

