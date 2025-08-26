Edizione n° 5805

Vieste, bilancio positivo per la Polizia Locale nel periodo di Ferragosto. Tutti i dati

PL Vieste, bilancio positivo per la Polizia Locale nel periodo di Ferragosto. Tutti i dati

L’attività è stata supportata da un parco mezzi moderno e potenziato: agli storici quad (ATV) si sono affiancati i nuovi side-by-side (UTV), utili per il trasporto di materiali sequestrati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

VIESTE – Si chiude con un bilancio estremamente positivo il periodo di Ferragosto per il Corpo di Polizia Locale di Vieste, grazie a un’accurata pianificazione dei servizi e a una stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti.

Un progetto speciale ha consentito la copertura H24 con pattuglie operative giorno e notte, garantendo vigilanza sulle spiagge, sicurezza stradale e tutela della quiete pubblica. Nelle ore notturne, in particolare, sono state operative fino a tre pattuglie per il presidio del territorio.

L’attività è stata supportata da un parco mezzi moderno e potenziato: agli storici quad (ATV) si sono affiancati i nuovi side-by-side (UTV), utili per il trasporto di materiali sequestrati, oltre a fat bike per i terreni sabbiosi e ciclomotori elettrici, scelta in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Decisiva la collaborazione con le associazioni di volontariato G.E.V. e PEGASO, che hanno permesso di pattugliare l’intero litorale, da Sfinalicchio a Vignanotica. L’azione ha puntato soprattutto al rispetto delle norme sull’utilizzo del demanio marittimo, indicate dal Regolamento di Polizia Urbana e dall’Ordinanza Balneare regionale. Le informazioni sono state rese visibili tramite apposita segnaletica, realizzata in sinergia con l’Ufficio Tecnico comunale, diretto dall’ingegnere Vincenzo Ragno.

Il Nucleo Operativo Spiagge – “Beach Patrol” ha svolto un ruolo chiave nella prevenzione e nell’informazione dei bagnanti, in stretta collaborazione con gli assistenti degli stabilimenti balneari. Parallelamente, grazie all’intervento dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Ascoli, è stato potenziato il servizio di pulizia notturna delle spiagge, affidato alla ditta Impregico, per garantire un ambiente sicuro e accogliente.

Il lavoro della Polizia Locale si è tradotto in numerosi interventi operativi: durante il ponte di Ferragosto sono stati elevati circa 600 verbali, con 30 veicoli rimossi in collaborazione con l’Autosoccorso Vieste, 4 incidenti rilevati – di cui due con feriti – con bonifica delle aree a cura della ditta Area Sicura, 2 denunce all’Autorità Giudiziaria, 16 sanzioni per violazioni delle norme sulla raccolta differenziata e 4 attività multate per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto al campeggio abusivo, con un’attività di sensibilizzazione rivolta a turisti e vacanzieri sulle norme regionali (L.R. 11/1999) che regolano la sosta e il campeggio in aree non autorizzate.

In occasione dello spettacolo pirotecnico, la Polizia Locale ha predisposto un servizio straordinario di viabilità, prevenendo congestioni e garantendo la sicurezza dei partecipanti. Potenziato anche il servizio d’ufficio per assicurare risposte tempestive alle esigenze della cittadinanza.

Non è mancata l’attenzione al benessere animale, grazie alla collaborazione con il Servizio Veterinario ASL, i volontari della Lega del Cane e il Nucleo Giacche Verdi, che hanno supportato numerosi interventi di soccorso.

«Il Ferragosto rappresenta sempre una prova impegnativa per il nostro Corpo – ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, commissario capo Caterina Ciuffreda – ma il bilancio di quest’anno è eccellente. Questi risultati sono il frutto della professionalità, della dedizione e della sinergia di tutte le forze in campo».

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Carabinieri, Guardia di Finanza, Ufficio Circondariale Marittimo, Commissariato di P.S. di Manfredonia, Polizia Stradale, Carabinieri Forestali, oltre alle testate giornalistiche locali e online, che hanno garantito informazioni costanti sulla viabilità e sulla sicurezza, contribuendo a un Ferragosto gestito con efficienza e professionalità.

Nessun campo trovato.