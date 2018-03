Apocalisse, Il Ferro e Fuoco di De Marco

Di:

Foggia – GIOVEDI' 4 ottobre alle ore 18:30, la Libreria StileLibero di viale Ofanto 293, ospiterà lo scrittore, che presenterà il suo romanzo.

Trama: Chi sono i quattro banditi che la stampa ha ribattezzato "I cavalieri dell'apocalisse"? Da mesi tengono sotto assedio la capitale rapinando, uccidendo senza pietà e prendendosi gioco delle forze dell'ordine. Quando, nell'ennesimo attacco ad un supermercato, una giovane commessa viene uccisa senza apparente motivo, iC'è solo un uomo che può fermare i banditi, anche se il suo rientro in servizio rischia di innescare una escalation di violenza. Quando il capitano Rinaldo Ferro, del reparto operativo dei carabinieri, tornerà in scena con la sua squadra, Roma si trasformerà in un territorio di guerra.

Ma catturare i cavalieri dell'apocalisse non è il solo motivo che ha convinto Ferro a tornare in azione. C'è un doloroso episodio del suo passato su cui è giunta l'ora di fare chiarezza. Una sottile linea di sangue collegherà gli eventi legati alla indagine sui cavalieri dell'apocalisse a quelli che quattro anni prima causarono il suo allontanamento dall'arma dei carabinieri. Gli spiriti delle vittime hanno sete di giustizia e Rinaldo Ferro ha intenzione di placare quella sete. Ad ogni costo.

Alla sua professione di Chief Security Officer per un istituto di credito, alterna una smisurata passione per la scrittura e, soprattutto, per la lettura. Ha pubblicato nel 2009 il romanzo FERRO & FUOCO nella prestigiosa collana IL GIALLO MONDADORI. Collabora dal 2009 con la Mondadori per la quale scrive brevi saggi sulla letteratura di genere, il cinema, le serie tv americane, pubblicati sulla collana I CLASSICI DEL GIALLO. Dal 2011 collabora con la rivista ACTION (Delos Books) diretta da Stefano Di Marino.

Nel 2011 Eraldo Baldini ha scelto di inserire il suo romanzo A MANO ARMATA nella collana di narrativa che dirige per l'editore Foschi, di Forlì. Nel 2012 il suo romanzo d'esordio, FERRO & FUOCO, sarà ripubblicato in libreria per l'editore PENDRAGON di Bologna che ha opzionato anche i due seguiti.