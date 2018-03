Falso allarme bomba, Pastore: Barletta non merita tutto ciò

Di:

Il consigliere comunale Franco Pastore (Gruppo misto – PSI): “La bomba non c’era, lo scherzo, se tale voleva essere, è stato di cattivo gusto e ha fermato la macchina amministrativa per tutta la mattinata.E se questo non è un pericolo quanto meno non è rassicurante e di certo non porta beneficio alcuno ai cittadini e alla città. Barletta non merita questo. E’ tempo di abbassare i toni e fare, ciascuno, il proprio dovere, lavorare, operare, amministrare. E’ un imperativo categorico. La conflittualità non giova, serve il confronto costruttivo e trasparente”.Redazione Stato