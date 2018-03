Manfredonia, flash mob per l’allattamento al seno

Di:

Manfredonia – Il Centro per la famiglia Nazareth con il patrocinio del Comune di Manfredonia è lieto di accogliere l’invito della Casa delle Mamme di Belluno di un FLASH MOB NAZIONALE PER L’ALLATTAMENTO AL SENO, che si svolgerà in contemporanea nel maggior numero di paesi e città d’Italia in occasione della SAM (Settimana mondiale dell’allattamento al seno), sabato 4 ottobre alle ore 10.30.

A Manfredonia l’evento si svolgerà in piazza del popolo.

L’iniziativa, avendo portata così ampia, risponde all’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza di rafforzare le azioni per proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno. L’obiettivo del Flash Mob è appunto quello di contribuire a creare una cultura amica dell’allattamento in cui ritorni “normale” vedere molte mamme allattare i propri bambini sgomberando il campo dai pregiudizi culturali. In una società che usa il seno come mezzo pubblicitario per vendere qualsiasi cosa è insensato che si ricevano commenti mentre si nutre il proprio bambino. Allattare in pubblico è un gesto di dirompente positività: rafforza l’orgoglio e la percezione che una neo-mamma ha delle proprie facoltà di azione, le permette di muoversi con più facilità e di godere di una ricca vita sociale. Tutti straordinari antidoti al senso di esclusione, isolamento e depressione a cui molte donne vanno incontro nel post-parto. La Flash mob allattamento è un’iniziativa che vuole sostenere l’allattamento al seno contribuendo a rendere questo gesto normale davvero, cioè una pratica da inserire in tutti gli aspetti della nostra quotidianità, con facilità, senza timori di sguardi, commenti, consigli fantasiosi e fastidiosi, nel rispetto delle scelte di ciascuna madre, bambino, famiglia.

Sarà l’occasione inoltre per poter ricevere in caso di problemi, domande o dubbi sull’allattamento, una consulenza personalizzata gratuita da parte dell’ostetrico e della consulente d’allattamento en peer del Centro Nazareth presso il gazebo che il Comune di Manfredonia mette a disposizione di tutte le mamme che parteciperanno. In occasione dell’evento verrà distribuito anche materiale informativo sull’allattamento al seno.

Indossiamo tutti una MAGLIA BIANCA. Sono invitate tutte le donne che allattano, hanno allattato o che avrebbero voluto allattare ma non hanno potuto e tutte le donne e le persone che semplicemente vogliono sostenere questo gesto come un diritto di ogni mamma e bambino.

Per informazioni rivolgersi alle seguenti volontarie del “Centro per la famiglia Nazareth”

Dott.ssa Silvana Spagnuolo – Psicologa dell’età evolutiva – tel.347.1824503 – mail silma74@hotmail.com

Silvia Falcone – Consulente alla pari per l’allattamento – tel. 348.2866110- mail silvia.falcone@gmail.com

(Comunicato stampa, Manfredonia, 26 settembre 2014)