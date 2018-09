“Al cuor non si comanda”, torna la Festa dell’Unità di Cerignola

Di:

Anche quest’anno, dal 28 al 30 settembre, torna la Festa dell’Unità del PD di Cerignola, che avrà luogo presso Piazza Cesare Battisti (davanti al Palazzo di Città) con il consueto susseguirsi di dibattiti politici, momenti di musica e buona cucina.

“Nel momento forse più delicato che il PD sta attraversando a tutti i livelli, è necessario ribadire con forza la nostra presenza nel panorama cittadino, locale e nazionale”, fa sapere la segretaria del PD di Cerignola Sabina Ditommaso.

“«Al cuor non si comanda», così abbiamo titolato questa edizione della Festa dell’Unità, perché non puoi ordinare al cuore di smettere di battere, di dimenticare dei valori, degli impegni e dei simboli. E proprio perché la comunità del PD cittadino è più viva che mai che rilanciamo, proprio a partire dalla Festa, la nostra azione politica in un percorso che inizia oggi e passa per l’appuntamento delle elezioni comunali di Giugno 2020”.

“Affronteremo tutti i temi caldi del momento – continua Ditommaso – già a partire dalla prima serata di venerdì 28 che vedrà, dopo i saluti iniziali della sottoscritta e della segreteria provinciale del PD Lia Azzarone, un importante dibattito tra Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio e alle Politiche Giovani della Regione Puglia, e Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro, sui temi del lavoro e della disoccupazione giovanile, dal Jobs Act al Decreto Dignità. L’incontro sarà moderato dal caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno Filippo Santigliano”.

“Sabato 29, alle ore 20.00, toccherà ai consiglieri del gruppo del Partito Democratico che, moderati dall’Avv. Sabino Di Gregorio, già Amministratore Unico di ASIA, discuteranno con il Commissario dell’Agenzia regionale per il servizio di gestione dei rifiuti, Gianfranco Grandaliano, di ciclo dei rifiuti, sversamenti illeciti, inceneritore e interporto perché Cerignola è una bomba ecologica pronta ad esplodere. Domenica 30 settembre, alle ore 20.00, l’onorevole Michele Bordo discuterà con Michele Abbaticchio, Sindaco di Bitonto, di temi attualissimi come la legalità e la sicurezza nelle nostre Città, dai fondi per le periferie alle politiche per la sicurezza e l’integrazione. Michele Abbaticchio è anche il Vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, l’associazione nata nel 1996 che raccoglie gli enti locali che si impegnano concretamente nella lotta contro tutte le mafie, promuovendo la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L’incontro sarà moderato da Gianni Di Bari, ufficio stampa della Federazione Provinciale del PD”.

“In ultimo, ma non per ordine di importanza, il particolare appuntamento della domenica mattina, alle ore 10.30, dal titolo «Cerignola 2020, libero dibattito sulle prospettive politiche del centrosinistra in città». Durante questo incontro, senza scaletta e senza relatori prestabiliti, i cittadini interessati, i simpatizzanti, gli iscritti del PD ma anche tutte le persone che si riconoscono nei valori del centro-sinistra e di un’alternativa all’attuale amministrazione potranno discutere, insieme a noi e pubblicamente, di idee e di programmi. Chiaramente – ha concluso Ditommaso – questo incontro è davvero il primo punto di inizio di un percorso che, per essere vincente, deve essere il più partecipato ed inclusivo possibile, libero e senza veti.

Noi ci siamo e ci saremo, e siamo pronti ad accogliervi”.