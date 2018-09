Foggia. “SOS: salvate il Rione Martucci” (FOTO)

Di:

Foggia. Rione Martucci. Uno stato generale di abbandono quello in cui versa quest’area della città secondo quanto riportano gli esponenti del Comitato costituitosi a difesa del rione stesso.

Mancanza di cestini per rifiuti, assenza di vigili nelle ore di traffico intenso come al mattino al momento dell’ingresso a scuola dei bambini, soste selvagge, mancanza di segnaletica adeguata, penuria di controlli sulla sicurezza delle strade con conseguente diffusione del fenomeno dei furti. Terreni abbandonati dove si concentrano situazioni igienicamente insostenibili con cumuli di rifiuti.

“Chiamiamo il 113, il 112, facciamo le nostre segnalazioni. Ma la situazione non è monitorata e sta quindi degenerando” ci racconta uno dei membri del Comitato, Francesco D’Arcangelo.

“Abbiamo così pensato di organizzarci in una riunione tenutasi presso la parrocchia Regina della Pace nel corso della quale sono emerse varie criticità. Presenteremo quindi delle istanze alle autorità competenti come il comandante dei vigili urbani, il sindaco”.

Il rione Martucci è abitato anche da esponenti della politica foggiana. “Michele Milano, Buonarrota, Lonigro da cittadini potrebbero avere un impegno più fattivo nei confronti dell’area in cui vivono. Invece a noi sembra che, esaurito il periodo delle promesse da campagna elettorale, poi non sia stato fatto più nulla per il nostro quartiere da parte dell’amministrazione comunale e dei vari esponenti politici della città”.

Al momento il Comitato si sta muovendo nella direzione di interventi di sensibilizzazione. Una serie di iniziative rivolte direttamente a tutti gli abitanti del rione e volte a suscitare maggiore attenzione verso le buone regole di convivenza civile, verso una collaborazione che porti ad un rispetto generalizzato verso il proprio quartiere. Ma non basta. Sembra evidente quanto sia necessario un intervento fatto di aiuti e finanziamenti che vengano dalle autorità pubbliche. Un intervento che non arrivi però solo in determinati periodi “per esempio quelli di campagna elettorale per raccogliere voti e consensi” come dice Francesco D’Arcangelo. Servirebbe piuttosto un intervento che dia inizio ad una presenza costante ed attenzioni durature nel tempo.

“Vorremmo un intervento che non giungesse come a titolo di favore. Vorremmo presenza efficace di vigili a regolare il traffico al mattino e al momento abbiamo solo uno dei cosiddetti nonni vigili. Sarebbero necessari maggiori controlli mirati a garantire condizioni di sicurezza per tutti. E risulterebbe utile un’area dog al fine di evitare che i cani e le loro necessità diventino un problema per gli abitanti del rione”.

Daniela Iannuzzi

Foggia, 26 settembre 2018