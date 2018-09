Manfredonia. Aggravamento misura cautelare: ai domiciliari 36enne

Di:

Manfredonia, 26 settembre 2018. Ai domiciliari un 36enne di Manfredonia in seguito ad un aggravamento della misura cautelare.

La misura è stata notificata dai Carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Manfredoni.

L’uomo era stato tratto in arrestato in flagranza di reato, nel 2017, per concorso in furto aggravato.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT-RIPRODUZIONE RISERVATA