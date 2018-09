Manfredonia. Rapina al Bar Autuori: malviventi in fuga con l’incasso

Di:

Manfredonia, 26 settembre 2018. Indagini in corso dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile del locale Comando Compagnia in seguito alla rapina avvenuta la scorsa notte in via Dante Alighieri, ai danni del Bar Autuori.

Da raccolta dati, e come confermato dagli inquirenti, un gruppo di 5 persone, con il volto coperto, hanno minacciato il barista presente nel locale, per poi asportare il registratore di cassa.

Bottino ancora da quantificare.

Indagini in corso dei militari dell’Arma.