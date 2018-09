Operazione antimafia nel foggiano

Di:

(ANSA) – FOGGIA, 26 SET – Numerose perquisizioni, nei confronti dei vertici del sodalizio mafioso “Ditommaso” sono in corso a Cerignola da parte dei carabinieri del comando provinciale di Foggia, che hanno anche arrestato due persone, in esecuzione di di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Bari, su richiesta della direzione distrettuale antimafia del capoluogo pugliese.

I due arrestati, il capoclan e un suo luogotenente, sono accusati di rapina, estorsione, autoriciclaggio e violenza privata, commessi tutti con metodi mafiosi ai danni di un imprenditore del luogo.