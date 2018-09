Rapina in villa a Lanciano: tre arresti

Rapina cruenta intorno alle 4 di in una villa in località Carminiello di Lanciano (Chieti), 23 settembre 2018. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio disabile. In quattro, incappucciati, dopo essere entrati in casa, hanno legato i coniugi e li hanno picchiati facendosi consegnare bancomat e carte di credito. ANSA/WALTER BERGHELLA