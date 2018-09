Smantellata base di spaccio: 2 arresti a Bitonto

Di:

Bari. A Bitonto la Polizia di Stato ha smantellato una base di spaccio di stupefacenti ubicata nel centro storico, traendo in arresto due persone, un 29enne e un 25enne, entrambi incensurati.

Gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato controlli in alcune zone del borgo antico dove era stata notata la presenza di tossicodipendenti.

Con appostamenti e servizi di osservazione, i poliziotti sono riusciti ad individuare lo stabile ove i pusher si rifornivano dello stupefacente, effettuando poi piccole cessioni al minuto nelle limitrofe stradine. Una volta individuata la location, gli agenti sono intervenuti nel momento in cui i due spacciatori sono scesi in strada; alla vista dei poliziotti i malviventi hanno cercato di guadagnare la fuga: uno è stato subito bloccato mentre l’altro è entrato all’interno dello stabile, in stato di abbandono, utilizzato come base logistica e si è dileguato salendo sopra i tetti.

All’interno dell’immobile, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: cocaina, marijuana ed hascisc, già suddivise in dosi e pronte per la vendita, per un peso di oltre 700 grammi. Grazie però alla profonda conoscenza del territorio, ai poliziotti non è sfuggita l’identità del fuggitivo, subito ricercato presso la sua abitazione, con esito negativo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha quindi emanato un provvedimento di fermo, prontamente eseguito dagli uomini del locale Commissariato di P.S., che hanno rintracciato l’uomo; entrambi sono stati tratti in arresto.