VI Commissione: l’audizione su fabbisogno OSS in Puglia

Bari. La conoscenza del fabbisogno regionale degli operatori socio sanitari è stata oggetto di audizione in Commissione lavoro e formazione professionale, presieduta da Domenico Santorsola. La richiesta di ottenere precise informazioni in merito ai dati in possesso della Regione Puglia, relativamente alla figura di OSS, è stata avanzata dai consiglieri del M5S Marco Galante, Gianluca Bozzetti e Grazia Di Bari. In particolare, il consigliere Galante nell’esporre le motivazioni di tale richiesta, ha fatto riferimento al recente avviso pubblico di attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario, chiedendo all’assessore alla formazione Sebastiano Leo se siano state considerate tutte le condizioni necessarie ad agevolare la successiva collocazione nel mercato del lavoro dei corsisti al termine del periodo di formazione. Pertanto, è stato esplicitamente chiesto se l’emanazione di tale avviso sia stata quantomeno preceduta da una stima del fabbisogno regionale di OSS, per comprendere se un investimento di tale portata possa tradursi in futuro in una concreta opportunità occupazionale per un numero cospicuo di formati.

L’assessore Leo nel rispondere a ciò, ha rilevato che il fabbisogno è superiore al numero di posti messi a bando dall’ultimo avviso pubblico, in quanto la richiesta di tale figura professionale è aumentata a tal punto da ritenere valida l’opportunità, invocata da più parti, di scorrere le graduatorie fino a formare 4100 OSS, mettendo a disposizione oltre 30 milioni di euro.

L’assessore si è anche detto disponibile ad offrire la possibilità di conseguire tale qualifica aprendo ai corsi auto-finanziati, per evitare di far andare fuori regione coloro i quali intendono formarsi.

In merito alla possibilità di riqualificare il personale che già opera nelle strutture socio sanitarie, ma che non è in possesso di questa qualifica specifica, l’assessore insieme alla dirigente della struttura tecnica, ha detto che si sta procedendo a modificare il Regolamento regionale vigente, inserendo la figura professionale di assistente domiciliare, per semplificare il loro percorso attribuendogli ugualmente tale qualifica.