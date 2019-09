“Bovino vola in alto” con il Festival degli aquiloni

Di:

Domenica 29 settembre aquiloni in volo a Bovino. Il progetto di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata di carta e cartone “Bovino Vola in Alto” avviato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Comieco e l’Ass. culturale Com.unica entra nel vivo e dopo un intenso periodo di coinvolgimento della cittadinanza per la costruzione di aquiloni realizzati con carta riciclata ora giunge al suo apice.

Decine e decine di aquiloni libreranno nel cielo bovinese per una città attenta all’ambiente e ai suoi abitanti. Un viaggio che sfocerà in uno spettacolare FESTIVAL DEGLI AQUILONI DI CARTA . L’obiettivo è quello di condividere e mettere a frutto la rete di attività e di animatori socioculturali ed economici che fanno da trama, spesso invisibile, al tessuto del territorio. Un trionfo di colori e aquiloni colorati dalle forme più diverse faranno da collante tra le bellezze paesaggistiche ed i valori culturali del territorio. L’evento, che si terrà presso il Castello Ducale a partire delle ore 17,30 si aprirà con l’intervento del Sindaco Vincenzo Nunno e poi a finire con il lancio degli aquiloni. Prevista animazione per bambini.

L’ evento rientra nel primo dei tre weekend “Bandiere Arancioni” in programma a Bovino nei giorni:

27-28-29 Settembre 2019

5-6 Ottobre 2019

12-13 Ottobre 2019

Vi aspettiamo numerosi.